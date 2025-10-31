38-latek włamał się do świątyni. Porozrzucał sutanny i przedmioty liturgiczne. Zginęły pieniądze oraz wino mszalne

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-31 8:38

38-letni mieszkaniec Żor włamał się do świątyni, splądrował zakrystię i ukradł pieniądze ze skarbonek na ofiary. To jednak nie wszystko. Jak ustalili śledczy, mężczyzna skusił się również na butelkę wina mszalnego. Bezczelność złodzieja nie znała granic – nagranie z monitoringu ujawniło, że alkohol postanowił spożyć na miejscu, w okradzionym przez siebie kościele. Dzięki pracy kryminalnych z Żor, włamywacz został już zatrzymany.

i

Autor: Policja Żory/ Materiały prasowe
  • Policjanci z Żor zatrzymali 38-letniego mieszkańca miasta, który włamał się do kościoła przy ulicy Boryńskiej.
  • Mężczyzna splądrował zakrystię, ukradł pieniądze ze skarbonek oraz butelkę wina mszalnego, którą wypił na miejscu zdarzenia.
  • Sprawca został zidentyfikowany dzięki zapisom z monitoringu i grozi mu teraz kara do 10 lat więzienia.

Szokujący widok o poranku. Złodziej splądrował kościół w Żorach i zbezcześcił zakrystię

Do zdarzenia doszło w miniony piątek. Jak informuje żorska policja, zgłoszenie o włamaniu do kościoła przy ulicy Boryńskiej wpłynęło około godziny 6:00 rano. Na miejscu pierwszy pojawił się kościelny, który z przerażeniem odkrył, że drzwi do świątyni są otwarte. W środku czekał na niego jeszcze gorszy widok. Drzwiczki do skarbonki na datki od wiernych były wyrwane, a w zakrystii panował niewyobrażalny chaos. Wnętrze nosiło wyraźne ślady plądrowania – porozrzucane po podłodze sutanny, szaty i inne przedmioty liturgiczne świadczyły o tym, że włamywacz gorączkowo czegoś szukał. Ten widok jednoznacznie wskazywał, że w nocy w kościele grasował złodziej. Na miejsce natychmiast wezwano policję.

Wszystko nagrała kamera. Złodziej z Żor ukradł wino mszalne i wypił je na miejscu

Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego, którzy przybyli do kościoła, niezwłocznie przystąpili do działania. Przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, technicy kryminalistyki zabezpieczyli pozostawione przez sprawcę ślady, a także kluczowy dowód w sprawie – zapis z kościelnego monitoringu. Analiza nagrań rzuciła nowe światło na przebieg zuchwałego włamania. Okazało się, że łupem 38-latka padły nie tylko pieniądze zebrane podczas ofiary. Sprawca ukradł również butelkę wina mszalnego. To, co zrobił później, wprawiło w osłupienie nawet doświadczonych policjantów. Kamera zarejestrowała, jak mężczyzna bez żadnych skrupułów... wypija skradzione wino jeszcze na terenie kościoła.

Dzięki wnikliwej analizie zebranych dowodów oraz pracy operacyjnej, kryminalni z Żor bardzo szybko wytypowali sprawcę. Do zatrzymania doszło już w środę. 38-letni mieszkaniec miasta trafił w ręce policji i nie uniknie odpowiedzialności za swój czyn. Mężczyzna usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo, połączone z ewidentnym zbezczeszczeniem miejsca kultu religijnego, grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.

