Policjanci z Żor zatrzymali 38-letniego mieszkańca miasta, który włamał się do kościoła przy ulicy Boryńskiej.

Mężczyzna splądrował zakrystię, ukradł pieniądze ze skarbonek oraz butelkę wina mszalnego, którą wypił na miejscu zdarzenia.

Sprawca został zidentyfikowany dzięki zapisom z monitoringu i grozi mu teraz kara do 10 lat więzienia.

Szokujący widok o poranku. Złodziej splądrował kościół w Żorach i zbezcześcił zakrystię

Do zdarzenia doszło w miniony piątek. Jak informuje żorska policja, zgłoszenie o włamaniu do kościoła przy ulicy Boryńskiej wpłynęło około godziny 6:00 rano. Na miejscu pierwszy pojawił się kościelny, który z przerażeniem odkrył, że drzwi do świątyni są otwarte. W środku czekał na niego jeszcze gorszy widok. Drzwiczki do skarbonki na datki od wiernych były wyrwane, a w zakrystii panował niewyobrażalny chaos. Wnętrze nosiło wyraźne ślady plądrowania – porozrzucane po podłodze sutanny, szaty i inne przedmioty liturgiczne świadczyły o tym, że włamywacz gorączkowo czegoś szukał. Ten widok jednoznacznie wskazywał, że w nocy w kościele grasował złodziej. Na miejsce natychmiast wezwano policję.

Wszystko nagrała kamera. Złodziej z Żor ukradł wino mszalne i wypił je na miejscu

Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego, którzy przybyli do kościoła, niezwłocznie przystąpili do działania. Przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, technicy kryminalistyki zabezpieczyli pozostawione przez sprawcę ślady, a także kluczowy dowód w sprawie – zapis z kościelnego monitoringu. Analiza nagrań rzuciła nowe światło na przebieg zuchwałego włamania. Okazało się, że łupem 38-latka padły nie tylko pieniądze zebrane podczas ofiary. Sprawca ukradł również butelkę wina mszalnego. To, co zrobił później, wprawiło w osłupienie nawet doświadczonych policjantów. Kamera zarejestrowała, jak mężczyzna bez żadnych skrupułów... wypija skradzione wino jeszcze na terenie kościoła.

Dzięki wnikliwej analizie zebranych dowodów oraz pracy operacyjnej, kryminalni z Żor bardzo szybko wytypowali sprawcę. Do zatrzymania doszło już w środę. 38-letni mieszkaniec miasta trafił w ręce policji i nie uniknie odpowiedzialności za swój czyn. Mężczyzna usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo, połączone z ewidentnym zbezczeszczeniem miejsca kultu religijnego, grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.

