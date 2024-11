Pasażerowie utknęli na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. 42 osoby nie wyleciały do Dortmudu

We wtorek, 12 listopada z lotniska w Katowicach 42 osoby nie wyleciały do Dortmundu. Powód? Pasażerowie utknęli w kolejce do kontroli bezpieczeństwa. Całą sytuację opisał pan Jakub w rozmowie z TVN24, który nie wyleciał z Polski. Jak opisuje pasażer, w ciągu godziny było 11 lotów, a do kontroli stało około dwóch tysięcy osób. Według jego relacji na początku była otwarta tylko jedna taśma.

- "Ludzie byli tak stłoczeni, że nawet jak wołano, żeby pasażerowi lecący do Dortmundu przechodzili w pierwszej kolejności, nie było to możliwe. W końcu, kiedy wydostaliśmy się z tej kontroli bezpieczeństwa, choć było to jeszcze przed godziną odlotu, brama już była zamknięta" - opisuje pasażer w rozmowie z TVN24.pl.

W takiej sytuacji było łącznie 42 pasażerów rejsu numer FR 6892 linii Ryanair. Pasażerowie prosili o wstrzymanie lotu, ze względu na liczbę osób, które były w podobnej sytuacji jak Jakub. Tak się jednak nie stało. Zostali poinformowani, że mogą złożyć reklamację na stronie lotniska. Jak zaznaczają pasażerowie, to sytuacja kuriozalna, ponieważ 42 osoby się na lot, nie dlatego, że zaspali, a z powodu ich zdaniem lotniska, które nie zapewniło przepustowości.

Lotnisko się tłumaczy i prosi pasażerów o złożenie pisemnej reklamacji

Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska Katowice Airport przyznał, że 42 pasażerów rejsu do Dortmundu nie odleciało ze względu na długi czas oczekiwania na kontrolę bezpieczeństwa w terminalu pasażerskim B.

- "Jesteśmy w trakcie dokładnego wyjaśniania, jaki element zawiódł i co spowodowało znaczący spadek przepustowości kontroli bezpieczeństwa w trakcie porannej fali odlotów. Serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuację, z pewnością wyciągniemy wnioski na przyszłość" - powiedział TVN24.pl Adamczyk.

Lotnisko prosi pasażerów, którzy nie wylecieli 12 listopada do Dortmundu, o złożenie pisemnej reklamacji poprzez formularz, który znajduje się w zakładce "kontakt" na stronie internetowej katowickiego portu lotniczego. Każda reklamacja ma zostać starannie rozpatrzona. Jak zapewnił Piotr Adamczyk, lotnisko postara się poszkodowanym pasażerom zrekompensować brak możliwości odlotu do Niemiec.

