Śląski Urząd Wojewódzki punktuje błędy w sprawie uwięzionej 43-latki

Dramatyczne losy pani Mirelli ze Świętochłowic zbulwersowały w ostatnich miesiącach całą Polskę. Kobieta przez blisko 27 lat przebywała w jednym mieszkaniu z rodzicami i niemal nie wychodziła na zewnątrz. Szeroka publiczność poznała jej tragiczną historię dopiero w połowie 2025 roku, kiedy 43-latka wymagała nagłej pomocy medycznej i została przetransportowana do placówki szpitalnej.

Obecnie na jaw wychodzą nowe fakty dzięki weryfikacji przeprowadzonej przez urzędników wojewody śląskiego. Dziennikarze stacji telewizyjnej "TVN24" informują, że szczegółowo sprawdzono funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w kontekście tej konkretnej sprawy, a ocena pracy urzędników okazała się wyjątkowo surowa.

Zgromadzona dokumentacja dowodzi, że pracownicy socjalni zupełnie minęli się z faktycznymi potrzebami uwięzionej rodziny, oferując nieodpowiednie wsparcie. Kontrolerzy dostrzegli również kompletny paraliż informacyjny zarówno wewnątrz samego ośrodka, jak i na linii z zewnętrznymi podmiotami mogącymi wesprzeć 43-latkę.

"TVN24" przekazało także doniesienia o fatalnym nadzorze nad podejmowanymi przez urzędników procedurami, co ostatecznie kosztowało posadę dyrektorkę świętochłowickiego MOPS-u. Chociaż czynności sprawdzające sfinalizowano już kilka tygodni wcześniej, oficjalne podsumowanie ujrzało światło dzienne dopiero 7 kwietnia.

Mirella ze Świętochłowic spędziła 27 lat w zamknięciu z rodzicami

Obecnie 43-letnia pani Mirella od urodzenia dzieliła to samo mieszkanie w świętochłowickim bloku ze swoimi rodzicami. Wiek nastoletni przyniósł radykalną zmianę w jej życiu, ponieważ opiekunowie oficjalnie wypisali ją z liceum ogólnokształcącego. Młoda dziewczyna zniknęła wówczas z przestrzeni publicznej na niemal trzy dekady, a okoliczni mieszkańcy żyli w przekonaniu o jej przeprowadzce lub zaginięciu.

Przełom nastąpił 29 lipca 2025 roku, kiedy funkcjonariusze policji asystowali przy wyprowadzeniu kobiety z lokalu, skąd ambulans zabrał ją prosto na oddział szpitalny. Po dwumiesięcznej hospitalizacji pacjentka wróciła do swojego pokoju. Zaniepokojeni wizją powrotu do drastycznej izolacji sąsiedzi postanowili nagłośnić cały dramat w sieci, a szybka reakcja mediów zainicjowała debatę w całym kraju.

Świętochłowicka opieka społeczna dowiedziała się o sytuacji pacjentki dopiero dwa dni po interwencji pogotowia ratunkowego. Na samym początku urzędnicy musieli skupić się na podstawowej biurokracji, ponieważ odizolowana od świata 43-latka nie figurowała w systemie opieki zdrowotnej i nie posiadała nawet ważnego dowodu osobistego.

Brakujące dokumenty udało się skompletować w następnych miesiącach, co pozwoliło na formalne potwierdzenie jej niepełnosprawności i całkowitej niezdolności do pracy. Znalazły się również środki finansowe w postaci zasiłku pielęgnacyjnego oraz stałej renty socjalnej, które zapewniły jej minimalny byt.

Równolegle urzędnicy zaplanowali przywracanie pokrzywdzonej do funkcjonowania w społeczeństwie, jednak zrobiono to zdecydowanie za późno. Pierwsze spotkanie z pracownikiem socjalnym odbyło się dopiero 15 września, a więc ponad sześć tygodni po uwolnieniu mieszkanki Świętochłowic z wieloletniego uwięzienia.

Mirella przez 27 lat nie wychodziła z domu. Chcą ją umieścić w DPS-ie

Opieszałość MOPS-u i brak specjalistycznej pomocy

Raport pokontrolny obnaża także znaczną zwłokę w uruchomieniu domowych usług opiekuńczych. Choć specjaliści medyczni rekomendowali natychmiastową interwencję, to realna asysta w codziennym życiu 43-latki ruszyła dopiero w ostatnich dniach października po powrocie ze szpitala.

Ogromne zastrzeżenia wzbudził również fakt braku odpowiednich kompetencji u wyznaczonej opiekunki, która musiała zmierzyć się z niezwykle skomplikowanym przypadkiem. Audytorzy wytknęli pracownikom MOPS-u organizacyjny chaos i znikomą wymianę informacji z organami ścigania, personelem medycznym czy zaniepokojonymi sąsiadami.

Przedstawiciele lokalnego samorządu argumentują, że kobiecie przedstawiono opcję współpracy z asystentem osoby z niepełnosprawnością oraz możliwość uczęszczania do środowiskowego domu samopomocy. Sama zainteresowana ostatecznie odrzuciła wszystkie proponowane formy aktywności.

Weryfikatorzy z urzędu wojewódzkiego zauważyli jednak poważny brak w ofercie miasta. Nigdy nie zaproponowano jej przeprowadzki do mieszkania wspomaganego, gdzie mogłaby bezpiecznie uczyć się samodzielnego funkcjonowania pod okiem wykwalifikowanej kadry.

Początek bieżącego roku przyniósł kolejny kryzys, gdy bliscy zablokowali urzędnikom możliwość dalszego działania. W odpowiedzi świętochłowicki MOPS wystąpił na drogę sądową, domagając się przymusowego umieszczenia 43-latki w specjalistycznym domu pomocy społecznej, a rozstrzygnięcie tej kwestii zależy teraz od powołanego przez sąd biegłego psychiatry.

Śledztwo prokuratury. Czy urzędnicy mogli zadziałać szybciej?

Dramat przetrzymywanej kobiety jest rozpatrywany również w kategoriach przestępstwa karnego. Od października minionego roku lokalna prokuratura dogłębnie bada wątek ewentualnego bezprawnego pozbawienia wolności mieszkanki Świętochłowic.

Dokument przygotowany przez śląski urząd wojewódzki nakazuje jednocześnie pochylenie się nad uruchomieniem procedury Niebieskiej Karty. Ten mechanizm ma pomóc w zdiagnozowaniu i przerwaniu ewentualnej przemocy domowej w rodzinie pani Mirelli.

Cała sytuacja wciąż daleka jest od rozwiązania i generuje szereg poważnych wątpliwości. Opinia publiczna nie tylko martwi się o dalsze losy uwolnionej 43-latki, ale także pyta o odpowiedzialność wszystkich instytucji państwowych, które przez dekady nie zauważyły zniknięcia człowieka.