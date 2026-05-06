Afera tramwajowa na Śląsku nabiera tempa. Prokuratura chce uchylenia immunitetu posłowi

Martyna Urban
2026-05-06 11:04

Postępowanie w sprawie możliwej zmowy przetargowej przy przebudowie sieci tramwajowej w Śląskiem rozwija się błyskawicznie i dociera na wyższe szczeble władzy. Śledztwem kieruje Centralne Biuro Antykorupcyjne pod okiem Prokuratury Europejskiej, a w tle pojawia się polski parlament. Europejska prokurator generalna złożyła wniosek o odebranie immunitetu jednemu z posłów w związku z zarzutami o udział w procederze łapówkarskim.



Afera korupcyjna w Tramwajach Śląskich

Sprawa przebudowy infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii staje się coraz poważniejsza. Śledczy badają wątki korupcji czynnej i biernej, przekraczania uprawnień oraz ustawiania przetargów przy jednym z najważniejszych projektów wspieranych z funduszy Unii Europejskiej.

Całkowita wartość inwestycji polegającej na modernizacji śląskich tramwajów, zaplanowanej na lata 2007-2027, to blisko 1,9 mld zł.

Służby ustalły, że wewnątrz spółki mogła działać zorganizowana grupa, która przekazywała tajne informacje konkretnym firmom budowlanym. Taki mechanizm ułatwiał im wygrywanie publicznych zamówień.

– Funkcjonariusze CBA prowadzą postępowanie dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa szkody majątkowej oraz działania na szkodę interesu publicznego – informują służby.

Z doniesień śledczych wynika również, że mogło dochodzić do nielegalnego manipulowania rozstrzygnięciami przetargów.

Zatrzymania CBA i konfiskaty na miliony złotych

Pod koniec 2025 roku CBA dokonało pierwszych aresztowań w tej sprawie. Wśród ujętych osób był m.in. dyrektor ds. inwestycji w spółce nadzorującej tramwaje.

W trakcie przeszukań zabezpieczono pieniądze, złoto oraz dokumenty finansowe. W kolejnych miesiącach do aresztu trafiali kolejni podejrzani, a łączną kwotę nielegalnych zysków oceniono na około 2,7 mln zł.

Śledczy uważają, że część tych pieniędzy pochodziła z łapówek przyjmowanych w zamian za akceptowanie zawyżonych kosztorysów lub prac, które nigdy nie zostały wykonane. Najwięcej kontrowersji budzi jednak nowy kierunek śledztwa. Według służb część nielegalnych środków mogła trafić w ręce polityka.

W rezultacie Europejska Prokurator Generalna wystąpiła z wnioskiem o uchylenie immunitetu jednego z zasiadających w Sejmie posłów.

– Uchylenie immunitetu pozwoli na pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy oraz zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób – przekazują śledczy.

Służby nie podały jeszcze do wiadomości publicznej personaliów polityka, ale nieoficjalne źródła donoszą, że może chodzić o posła Koalicji Obywatelskiej - Wojciecha Króla.

Dalszy ciąg śledztwa w sprawie Tramwajów Śląskich

Śledztwo, które początkowo skupiało się tylko na budowlanych przetargach, dzisiaj dotyka coraz większej liczby osób i podmiotów. Organy ścigania nie wykluczają kolejnych zatrzymań i nowych kroków prawnych.

Skandal z udziałem śląskich tramwajów to obecnie jedna z największych spraw korupcyjnych ostatnich lat. Jej zakończenie jest nadal niewiadomą.

