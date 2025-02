Arcybiskup grzmiał z ambony podczas pogrzebu księdza z Kłobucka. Poruszył temat, który dzieli Polaków

To miasto nazywane jest "Małym Wiedniem". Jeden z zachwycających Cudów Polski

Pogrzeb księdza z Kłobucka

W piątek (21 lutego 2025 r.) księdzu Grzegorza Dymka towarzyszy rodzina, parafianie, duchowni. Mszy pogrzebowej przewodniczył metropolita częstochowski abp ks. Wacław Depo. Na pogrzebie pojawili się również górnicy z Kłobucka. Na zewnątrz kościoła również zgromadził się tłum mieszkańców. Ustawiono ławki i telebimy, tak by każdy mógł uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu ukochanego proboszcza. - Śmierć księdza Grzegorza nie może w nas ludziach wierzących budzić nienawiści, ale powinna budzić chrześcijańskie przebaczenie. Głęboko wierzę, że Bóg obdarzy księdza życiem wiecznym - napisał w liście abp ks. Tadeusz Wojda, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Pogrzeb księdza Grzegorza Dymka w Kłobucku. Relacja z uroczystości

Arcybiskup grzmiał na pogrzebie księdza z Kłobucka

Arcybiskup Depo przywołał fakty z życia proboszcza. Ksiądz Grzegorz Dymek urodził się w Sosnowcu, tam skończył w 1985 roku liceum i wstąpił do seminarium w Krakowie. Święcenia przyjął w bazylice częstochowskiej. - Był biblistą. Do Kłobucka przybył w 1994 roku, został tu posłany by budować kościół. Chcę podkreślić, że 2010 roku został mianowany kanonikiem, był też kapelanem górników z Kłobucka. W naszej sieci powracają wspólnie przeżyte dni i lata, gdy nasze drogi się krzyżowały. Wspomnę 27 sierpnia 2023 roku, gdy konsekrowałem tę świątynię, która była nie tylko zwieńczeniem wieloletniego trudu, ale na nowo zawierzenie Bogu za wstawiennictwem Maryi całego naszego życia i naszej przyszłości - podkreślił metropolita częstochowski.

- Podkreśliłem wówczas kontekst czasów pełnych napięć i prób wiary, o których wspomina objawienie fatimskie, które próbując nie tylko zetknąć kościół do defensywy, lecz wręcz przejąć władzę duchową nad ludźmi. Czy dziś, coś się na tym obrazie zmieniło? - zastanawiał się duchowny.

Tak chociażby w próbie wychowania dzieci i młodzieży z dala od Boga i sakramentów świętych, oddalając linię wolności i tolerancji, wiek pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Czy taki proces wychowania nowego człowieka od przedszkoli do wyższych studiów, poprzez pseudozdrowotną edukację, nie prowadzi dziś i w przyszłości do kolejnych brutalnych ataków na ludzi kościoła i wspólnoty wiernych? Ci, którzy oszukują ludzi takimi programami wbrew woli rodziców, są już dzisiaj odpowiedzialni za zło, które się panoszy i uchodzi za normalność. Odpowiedzialność jest tym większa, im poważniejsze środki nauki i refleksji stosują, wykorzystując siłę środków społecznego przekazu. Dobitnym przykładem takich procesów wychowania jest od lat występujące zjawisko tak zwanego "odjanopawlenia" i zniszczenie autorytetu moralnego i narodowego św. Jana Pawła II - podkreślał abp. Depo.

- W tym samym duchu odbieramy walkę z Muzeum Świętego Jana Pawła II w Toruniu jako cenzury narodowej pamięci - dodał.

W dalszej części mszy pogrzebowej, duchowni wspominali ks. Grzegorza Dymka i to jak splatały się ich losy na drodze duchowieństwa. Rodzinie i bliskim kapłana składamy wyrazy współczucia.

Zabójstwo księdza z Kłobucka. Znamy ustalenia

Sprawa zabójstwa duchownego wstrząsnęła nie tylko lokalną społecznością. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie bada każdy istotny wątek.

Jeszcze w piątek, 14 lutego Tomasz J., były policjant przyznał się do zabicia duchownego, jednak odmówił składania wyjaśnień.

Ważne informacje pojawiły się po sekcji zwłok, która została przeprowadzona 17 lutego.

- Wstępne wyniki sekcji potwierdziły, to co ustalono podczas pierwszych oględzin ciała na miejscu zbrodni. Duchowny został uduszony. Pobrane zostały również wycinki do badań histopatologicznych, dopiero po wynikach tych badań, biegły sądowy sporządzi pełną opinię z sekcji zwłok - przekazał w rozmowie z Super Expressem prok. Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

- Otoczmy naszą modlitwą także pogrążoną w bólu mamę ks. Grzegorza, którą syn troskliwie opiekował się od lat i która mieszkała z nim w budynku plebanii, będącym miejscem tych dramatycznych wydarzeń. (...) W duchu wiary módlmy się też za sprawcę, którego motywów jeszcze nie znamy. Niech Bóg okaże mu swe miłosierdzie i da łaskę nawrócenia -czytamy w oświadczeniu abp Wacława Depo