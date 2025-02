Tłum wiernych żegna księdza z Kłobucka. "Dziękujemy księże Grzesiu, za twoje wielkie serce". Relacja z uroczystości

Kazanie abp Depo:

"Drogi księże biskupie Andrzeju, który w tych dniach po śmierci księdza Grzegorza byłeś tutaj w parafii uczestnicząc i przewodnicząc mszom świętym. Drodzy bracia w chrystusowi kapłaństwa, osoby życia konsekrowanego, najbliższa rodzino zmarłego śp księdza Grzegorza, mamo Anno i bracia.

Na początku naszych rozważań, sięgnijmy do bulli Ojca Świętego papieża Franciszka na rok jubileuszowy 2025 podniosłym hasłem o nadziei, która zwieść nie może. Już te pierwsze słowa są współbrzmiące z tym tekstem, który odczytałem zapisanym przez księdza Grzegorza. O nadziei, którą mamy pokładać w Bogu. Nawet na chwile cierpienia i rozstania. O ile w obliczu śmierci, bolesnej rozłąki - pisze papież - która zmusza nas do opuszczenia najdroższych osób, nie jest dozwolona jakakolwiek retoryka czy krasomówstwo.

W Chrystusie zmartwychwstałym otrzymujemy nowe życie, które kruszy muru śmierci. Czyniąc nim przejście do wieczności. (...) Na tej ziemi jest tylko jedna rzecz potężniejsza od zła i śmierci, a mianowicie słowo, które nie przemija i trwa na wieki, jego łaska, która zwycięża. Czy życie człowieka może być spełnione tylko w godzinę doczesności? (...) Pomiędzy godziną poczęcia, godziną urodzin, a godziną śmierci. Przypomnijmy więc niektóre daty życia księdza Grzegorza.

Ks. Grzegorz Dymek urodził się w Sosnowcu, tam skończył w 1985 roku liceum i wstąpił do seminarium w Krakowie. Święcenia przyjął w bazylice częstochowskiej. Był biblistą. Do Kłobucka przybył w 1994 roku, został tu posłany by budować kościół. Chcę podkreślić, że 2010 roku został mianowany kanonikiem, był też kapelanem górników z Kłobucka.

W naszej sieci powracają wspólnie przeżyte dni i lata, gdy nasze drogi się krzyżowały. Wspomnę 27 sierpnia 2023 roku, gdy konsekrowałem tę świątynię. Była to zwieńczeniem wieloletniego trudu".

Arcybiskup skrytykował programu nauczania w szkołach, którego dobitnym przykładem jest zjawisko tzw. odjanopawlenia, zjawisko niszczenia pamięci o Janie Pawle II.