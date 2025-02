Rodzina zabójcy księdza z Kłobucka zostawiła wieniec na cmentarzu. Ten napis mówi wszystko

To miasto nazywane jest "Małym Wiedniem". Jeden z zachwycających Cudów Polski

Pogrzeb księdza z Kłobucka

Ksiądz Grzegorz Dymek był jednym z bohaterów lokalnej społeczności. Podczas pogrzebu jego zasługi przypomniał arcybiskup Wacław Depo, który przewodniczył mszy żałobnej. Odczytał też list od Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Wzruszających chwil było rzecz jasna więcej:

Śmierć księdza Grzegorza nie może w nas ludziach wierzących budzić nienawiści, ale powinna budzić chrześcijańskie przebaczenie. Głęboko wierzę, że Bóg obdarzy księdza życiem wiecznym - to słowa abp ks. Tadeusz Wojdy.

Duchowni wspominali ks. Grzegorza Dymka oraz to, jak splatały się ich losy na drodze duchowieństwa.

Młodzież odczytała list pożegnalny do ks. Grzegorza Dymka. Słowa poruszyły żałobników. Gdy skończyli rozległy się brawa

Dzięki naszemu proboszczowi, księdzu Grzesiowi, parafia od samego początku tętniła życiem - te słowa przekazali ministranci

Rodzina zabójcy księdza zostawiła wieniec na cmentarzu

- W związku z przerażającą, brutalną i niezrozumiałą również dla nas zbrodnią Tomka, chcemy z całego serca przeprosić wszystkich mieszkańców Kłobucka, a przede wszystkim najbliższą rodzinę śp. Księdza Grzegorza, zapewnić o naszym ogromnym współczuciu i niewyobrażalnym żalu w związku z tym strasznym czynem. Przepraszamy Was Wszystkich - napisała w połowie rodzina Tomasza J., cytowana przez serwis klobucka.pl.

Dla bliskich byłego policjanta to również wielka tragedia. 14 lutego, Tomasz J. przyznał się do zabójstwa księdza, ale odmówił składania wyjaśnień. Bliscy sprawcy zostawili wieniec na cmentarzu. - Są rany, których czas nie zagoi - czytamy na pięknym wieńcu.

Otoczmy naszą modlitwą także pogrążoną w bólu mamę ks. Grzegorza, którą syn troskliwie opiekował się od lat i która mieszkała z nim w budynku plebanii, będącym miejscem tych dramatycznych wydarzeń. (...) W duchu wiary módlmy się też za sprawcę, którego motywów jeszcze nie znamy. Niech Bóg okaże mu swe miłosierdzie i da łaskę nawrócenia - przekazał w oświadczeniu abp. Wacław Depo.

Zabójstwo księdza. Ustalenia prokuratury

Do zabójstwa na plebanii parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej doszło w czwartek, 13 lutego, około godziny 19. Wtedy to jeden z przechodniów miał usłyszeć dziwny hałas i szamotaninę dlatego wezwał policję.

- Wstępne wyniki sekcji potwierdziły, to co ustalono podczas pierwszych oględzin ciała na miejscu zbrodni. Duchowny został uduszony. Pobrane zostały również wycinki do badań histopatologicznych, dopiero po wynikach tych badań, biegły sądowy sporządzi pełną opinię z sekcji zwłok - przekazał w rozmowie z Super Expressem prok. Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Autor: