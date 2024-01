Atak na Borysa Budkę w galerii! "Dariusz W. wyzywał i zniszczył telefon"

49-latek zaatakował Borysa Budkę w galerii handlowej! Wyzywał od "Niemców, nazistów i ludzi Tuska", zniszczył telefon. Akt oskarżenia trafił do sądu w Katowicach

"Człowiek mówiący paskami TVP Info, mówiący językiem reżimowych "Wiadomości", językiem Kaczyńskiego, wyzywający mnie od Niemców, nazistów, ludzi Tuska. Człowiek, któremu nienawiść w sercu zasiał Kaczyński" - tak w rozmowie z dziennikarzami mówił Borys Budka o tym, co spotkało go 22 września ubiegłego roku w galerii handlowej w Katowicach. W tłumie ludzi do posła Koalicji Obywatelskiej podszedł 49-letni Dariusz W. Zaczął wyzywać Borysa Budkę, dziś pełniącego funkcję ministra aktywów państwowych i trzykrotnie wyrwał mu z ręki telefon. O sprawie pisze teraz portal Gazeta.pl, który ustalił, że do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód trafił akt oskarżenia w sprawie Dariusza W. Napastnikowi grozi pięć lat więzienia.

"Akt oskarżenia o dwa przestępstwa, zniszczenia mienia oraz naruszenia nietykalności cielesnej"

"13 listopada 2023 roku Prokuratura Rejonowa Katowice – Północ w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi W. o dwa przestępstwa, a to zniszczenia mienia (art. 288 § 1kk) oraz naruszenia nietykalności cielesnej (art. 217 § 1 kk)" - informowała wcześniej Gazetę rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek. Teraz jest jeszcze bliżej procesu agresywnego Dariusza W.

Atak na Borysa Budkę ! pic.twitter.com/dpdEPRw9Ka— EwkazWarszawy (@EwaKulma) September 26, 2023

