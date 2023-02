Będzie nowocześnie i komfortowo. Ruszył remont ważnego odcinka zabrzańskiego torowiska.

- To niezwykle oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, choć trudna do realizacji. Będziemy musieli zmierzyć się z czasowymi utrudnieniami, jednak modernizacja umożliwi ruch tramwajów niskopodłogowych. Ułatwią one korzystanie z komunikacji seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Towarzyszący inwestycji remont nawierzchni drogi w znaczącym stopniu poprawi także bezpieczeństwo i komfort kierowców - mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. - Łączny koszt modernizacji sieci torowisk tramwajowych w Zabrzu wynosi ponad 200 mln zł, co w znacznym stopniu zostało dofinansowane z pozyskanych z Unii Europejskiej środków. Dzięki naszej decyzji i dobrej współpracy ze spółką Tramwaje Śląskie do tej pory zrealizowane zostały prace m.in.: wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. prof. Religi, na ul. Bytomskiej w Biskupicach, przy ul. Brysza, ul. Lutra i ul. 3 Maja, na pograniczu Zabrza i Bytomia, na pograniczu Zabrza i Gliwic. Obecnie trwa również remont torowiska w Mikulczycach i na Zaborzu. Wspieramy rozwój sieci tramwajowej, ponieważ jest to jeden z najbardziej ekologicznych środków transportu - dodaje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.