2026-01-15 15:00

W jednym ze szpitali w Częstochowie, w trakcie badania psychiatrycznego, 30-letni Kamil B. rzucił się na biegłą lekarkę, powalił ją na ziemię i zaczął brutalnie bić oraz kopać. Jak informuje prokuratura, to nie pierwszy raz, gdy mężczyzna dopuszcza się agresji wobec personelu medycznego. Wcześniej został już skazany za atak na inną lekarkę. Teraz grozi mu znacznie surowsza kara, nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

  • 30-letni Kamil B. zaatakował biegłą lekarkę w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie. Do zdarzenia doszło 14 stycznia 2026 roku podczas badania psychiatrycznego zleconego przez sąd.
  • Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty usiłowania spowodowania ciężkich obrażeń oraz zniszczenia mienia. Grozi mu kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.
  • To nie pierwszy atak Kamila B. na personel medyczny. W 2025 roku został on skazany na 8 miesięcy więzienia za napaść i groźby wobec innej lekarki w Częstochowie.

Brutalny atak na lekarkę w Częstochowie. Została powalona na ziemię, Kamil B. bił ją i kopał

Do dramatycznych wydarzeń doszło 14 stycznia 2026 roku w gabinecie lekarskim Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Jak wynika z ustaleń śledczych, 30-letni Kamil B. stawił się tam na badanie psychiatryczne, które zostało zarządzone przez sąd w związku z wcześniejszym wykroczeniem drogowym. Spokojna wizyta szybko przerodziła się w koszmar. Jak podaje Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ, mężczyzna tuż po wejściu do gabinetu zaatakował biegłą lekarkę.

Agresor przewrócił kobietę na podłogę, a następnie wielokrotnie uderzał ją pięściami po głowie i kopał po brzuchu. Na skutek bestialskiego ataku pokrzywdzona doznała obrażeń w postaci ran tłuczonych i licznych krwiaków. Furia Kamila B. nie ominęła także wyposażenia gabinetu. Mężczyzna zniszczył monitor, meble oraz drzwi, powodując straty oszacowane na co najmniej 4 tysiące złotych.

W związku ze zdarzeniem prokurator przedstawił Kamilowi B. zarzut usiłowania spowodowania ciężkich obrażeń ciała u pokrzywdzonej, co jest czynem o tyle poważniejszym, że doszło do niego w trakcie pełnienia przez nią obowiązków służbowych. Dodatkowo mężczyzna odpowie za zniszczenie mienia. Za zarzucane mu przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do nawet 20 lat. Przesłuchiwany przez prokuratora podejrzany odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień.

To nie pierwszy atak Kamila B. na lekarza. Mężczyzna był już skazany

Okazuje się, że 30-latek ma już na swoim koncie podobne, szokujące czyny. Jak informuje prokuratura, w lipcu 2025 roku Prokuratura Rejonowa w Myszkowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Kamilowi B. Sprawa dotyczyła ataku na inną lekarkę. Wówczas, w kwietniu 2025 roku, Kamil B. został przywieziony przez policję do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. W trakcie udzielania mu pomocy medycznej pacjent stał się wulgarny, znieważył lekarkę, a następnie popchnął ją, uderzył w twarz i kopnął. Co więcej, groził jej pozbawieniem życia.

Śledztwo wykazało, że nie był to jednorazowy incydent. Ustalono, że w okresie od sierpnia 2024 roku do lutego 2025 roku Kamil B. wielokrotnie kierował groźby karalne pod adresem tej samej lekarki.

W sierpniu 2025 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie uznał winę oskarżonego. Kamil B. został skazany na karę łączną 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd orzekł również wobec niego sześcioletni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów. Ponadto zasądził na jej rzecz zadośćuczynienie w wysokości 5000 zł.

