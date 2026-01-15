30-letni Kamil B. zaatakował biegłą lekarkę w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie. Do zdarzenia doszło 14 stycznia 2026 roku podczas badania psychiatrycznego zleconego przez sąd.

Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty usiłowania spowodowania ciężkich obrażeń oraz zniszczenia mienia. Grozi mu kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

To nie pierwszy atak Kamila B. na personel medyczny. W 2025 roku został on skazany na 8 miesięcy więzienia za napaść i groźby wobec innej lekarki w Częstochowie.

Brutalny atak na lekarkę w Częstochowie. Została powalona na ziemię, Kamil B. bił ją i kopał

Do dramatycznych wydarzeń doszło 14 stycznia 2026 roku w gabinecie lekarskim Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Jak wynika z ustaleń śledczych, 30-letni Kamil B. stawił się tam na badanie psychiatryczne, które zostało zarządzone przez sąd w związku z wcześniejszym wykroczeniem drogowym. Spokojna wizyta szybko przerodziła się w koszmar. Jak podaje Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ, mężczyzna tuż po wejściu do gabinetu zaatakował biegłą lekarkę.

Agresor przewrócił kobietę na podłogę, a następnie wielokrotnie uderzał ją pięściami po głowie i kopał po brzuchu. Na skutek bestialskiego ataku pokrzywdzona doznała obrażeń w postaci ran tłuczonych i licznych krwiaków. Furia Kamila B. nie ominęła także wyposażenia gabinetu. Mężczyzna zniszczył monitor, meble oraz drzwi, powodując straty oszacowane na co najmniej 4 tysiące złotych.

W związku ze zdarzeniem prokurator przedstawił Kamilowi B. zarzut usiłowania spowodowania ciężkich obrażeń ciała u pokrzywdzonej, co jest czynem o tyle poważniejszym, że doszło do niego w trakcie pełnienia przez nią obowiązków służbowych. Dodatkowo mężczyzna odpowie za zniszczenie mienia. Za zarzucane mu przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do nawet 20 lat. Przesłuchiwany przez prokuratora podejrzany odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień.

To nie pierwszy atak Kamila B. na lekarza. Mężczyzna był już skazany

Okazuje się, że 30-latek ma już na swoim koncie podobne, szokujące czyny. Jak informuje prokuratura, w lipcu 2025 roku Prokuratura Rejonowa w Myszkowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Kamilowi B. Sprawa dotyczyła ataku na inną lekarkę. Wówczas, w kwietniu 2025 roku, Kamil B. został przywieziony przez policję do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. W trakcie udzielania mu pomocy medycznej pacjent stał się wulgarny, znieważył lekarkę, a następnie popchnął ją, uderzył w twarz i kopnął. Co więcej, groził jej pozbawieniem życia.

Śledztwo wykazało, że nie był to jednorazowy incydent. Ustalono, że w okresie od sierpnia 2024 roku do lutego 2025 roku Kamil B. wielokrotnie kierował groźby karalne pod adresem tej samej lekarki.

W sierpniu 2025 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie uznał winę oskarżonego. Kamil B. został skazany na karę łączną 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd orzekł również wobec niego sześcioletni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów. Ponadto zasądził na jej rzecz zadośćuczynienie w wysokości 5000 zł.