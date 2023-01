Tajemnicza śmierć 22-latki. Mieszkał z nią chłopak, ale to nie on wezwał służby. Nowe fakty

Bielsko-Biała. Nie żyje 22-letnia kobieta. Nowe informacje

Przypomnijmy, że we wtorek, 17 stycznia w godzinach wieczornych w mieszkaniu przy ul. Majakowskiego w Bielsku-Białej znaleziono ciało 22-letniej kobiety. Na miejscu przebywał partner zmarłej. Policja przeprowadziła oględziny na miejscu zdarzenia. Prokurator zabezpieczył ciało do sekcji zwłok. Lokalne media informowały o tym, że chłopak 22-latki został zatrzymany. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe przekazała nam najnowsze informacje w tej sprawie. - Sekcja zwłok zaplanowana jest na 20 stycznia. Mężczyzna przebywający w mieszkaniu pokrzywdzonej przesłuchany został w charakterze świadka z pouczeniem o treści art. 183 par. 1 kpk. Sprawa znajduje się w fazie in rem (postępowanie przygotowawcze przyp. red.) - podaje bielska prokuratura. Wyniki sekcji pozwolą ustalić, co było przyczyną śmierci kobiety. Co ciekawe, TVN 24 informuje, że to nie partner 22-latki poinformował służby o zdarzeniu. Na razie nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Na razie jednak nie wykluczono udziału osób trzecich. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia