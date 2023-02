Nożownik dźgał 12-letnią Zosię! Sąd podjął decyzję w sprawie Arkadiusza D. Nie trafi do więzienia!

Zrobił TO na oczach ekspedientki bo się nudził. "Policja i tak mi nic nie zrobi"

Bielsko-Biała. Arkadiusz D. trafi do psychiatryka

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej podjął decyzję, że Arkadiusz D. trafi do szpitala psychiatrycznego. - Sąd zastosował wobec Arkadiusza D. środek zabezpieczający w postaci umieszczenia go na przymusowym, bezterminowym leczeniu psychiatrycznym. Postanowienie jest nieprawomocne, wobec tego przedłużony został o trzy miesiące areszt tymczasowy mężczyzny - powiedział rzecznik sądu, Jarosław Sablik. O umieszczenie Arkadiusza D. w psychiatryku wnioskowała prokuratura. Biegli uznali, że mężczyzna w chwili ataku był niepoczytalny.

Mężczyzna miał 5 maja 2022 roku zaatakować pod szkołą przy ul. Grota Roweckiego w Bielsku-Białej 12-letnią Zosię. Zadał dziewczynce kilka ciosów nożem. Dzięki interwencji odważnego taksówkarza i innych osób postronnych udało się powstrzymać napastnika. Arkadiusz D. uciekł co prawda z miejsca zdarzenia, ale wkrótce schwytała go policja. Zosia w ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Miała rany brzucha, klatki piersiowej i nogi. Przeszła operację.

41-letni napastnik leczył się na schizofrenię. Miał przyjmować leki. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa ze skutkiem w postaci spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Mężczyzna trafił do Wrocławia, gdzie znajduje się placówka z oddziałem psychiatrycznym.

Zadźgał żonę i popełnił samobójstwo nad zalewem. Tu znaleziono ciało mordercy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.