Biskup apeluje do wiernych przed wyborami. Padł jasny przekaz

Przejechał nim Donald Tusk i zapowiedział remont! To najgorszy odcinek autostrady w Polsce? Chodzi o "fale Dunaju"

Rewolucja w Bytomiu: 5 tysięcy mieszkań trafi do miasta! Tusk obiecał 200 milionów

Co z zabójcą?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich już za nami, a druga część zmagań Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego nadchodzi wielkimi krokami. 1 czerwca 2025 roku kolejne głosowanie - kogo wybiorą Polacy na prezydenta? Tego nie wiemy, lecz wiadomo, że ponownie chwilę przed pójściem do urn emocje sięgają zenitu i nie tylko politycy angażują się w tę walkę, ale - jak się okazuje - również kościół. W przypadku pierwszej tury to m.in. Archidiecezja Gdańska postanowiła nakierować wiernych w kwestii głosowania, a teraz robi to sam biskup Marek Szkudło z archidiecezji katowickiej.

Biskup apeluje przed wyborami. Mówi, czym ma się kierować katolik przy urnie

Jak czytamy na portalu o2.pl, biskup Marek Szkudło będący także administratorem archidiecezji katowickiej, podczas pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śląskich wygłosił apel, który odbił się szerokim echem w mediach i środowiskach wierzących. Duchowny nie tylko wezwał do udziału w głosowaniu, ale też wskazał, jakie cechy powinien mieć kandydat z punktu widzenia katolika. W swoim przemówieniu duchowny zaznaczył, że każdy katolik ma nie tylko prawo, ale i obowiązek uczestniczyć w wyborach, natomiast w jego ocenie wybór kandydata powinien być świadomy i oparty na wartościach.

Każdy katolik powinien wziąć udział w wyborach, oddając głos na kandydata, który daje gwarancję pełniejszego, niż kontrkandydat przestrzegania prawa Bożego - mówił podczas wystąpienia, cytuje portal o2.pl.

Duchowny odniósł się również do roli Kościoła w życiu publicznym, podkreślając, iż "wyciszanie głosu kościoła nie służy ani temu światu, ani żyjącym w nim ludziom". W trakcie przemówienia nie zabrakło także odniesienia się do zmian, które są planowane w edukacji. Według Szkudło zmniejszanie ilości godzin religii w szkołach nie jest dobrym pomysłem, a wprowadzenie edukacji zdrowotnej może być dla najmłodszych demoralizujące.