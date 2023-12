Nastolatkowie zaatakowali 17-latkę! "Była uderzona w twarz i szarpana za włosy"

Brutalne pobicie 17-latki w Jaworznie. Sprawcami nastolatkowie!

Do bestialskiego pobicia 17-letniej uczennicy przez dwóch innych uczniów w wieku 16 i 17 lat doszło w Jaworznie. Z przekazanej policjantom informacji wynikało, że została ona również okradziona. Jak ustalili mundurowi, 16-latek i 17-latka nakłonili uczennicę przed rozpoczęciem lekcji do rozmowy i opuszczenia terenu szkoły. W wyznaczonym miejscu spotkania 17-latka została zaatakowana przez 17-letnią uczennicę oraz 16-letniego ucznia. Z relacji dziewczyny wynikało, że miała ona zostać uderzona w twarz przez 17-latkę i szarpana za włosy. Następnie napastnicy ukradli pokrzywdzonej telefon komórkowy i uciekli. Gdy zaatakowana 17-latka dotarła do szkoły, o całym zdarzeniu powiadomiła dyrekcję. Przedstawiciele szkoły od razu poinformowali o wszystkim policję. Tego samego dnia kryminalni ustalili miejsce przebywania i zatrzymali nastoletnich napastników. Policjanci odzyskali także skradziony telefon.

- Z 16-latkiem zostały wykonane czynności procesowe w jaworznickiej komendzie, po czym przekazano go prawnemu opiekunowi. Uczeń przyznał się do popełnionego przestępstwa. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Mundurowi dokonali także zatrzymania 17-letniej sprawczyni, która po spędzonej nocy w policyjnym areszcie usłyszała zarzut dokonania rozboju mniejszej wagi. Za to przestępstwo nastolatce grozi do 5 lat pozbawienia wolności - podsumowują policjanci z jaworznickiej komendy.

