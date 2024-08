Ceny biletów poszybują w górę. Od października będzie drożej, ale nie dla gapowiczów

GZM podnosi ceny biletów komunikacyjnych. Kary dla gapowiczów bez zmian

Od 1 października wzrosną ceny biletów komunikacyjnych. Podwyżkę Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia tłumaczy, rosnącą inflacją. Ceny części biletów pozostaną bez zmian, a część cen wzrośnie od kilku do kilkunastu procent.

Staraliśmy się te ceny utrzymywać tak długo, jak to możliwe. Teraz musimy je, podobnie jak inne sektory, „urealnić”. Ceny biletów, których w większości dotyczy korekta, były niezmienne od kwietnia 2021 roku, a więc od ponad 3 lat. Inflacja w tym czasie to prawie 32% - przekazał Łukasz Zych, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Jak dodaje rzecznik, na skutek inflacji doszło do wzrostu cen paliw i energii oraz wzrostu kosztów pracy oraz stawek dla przewoźników.

Ile zapłacimy za bilety GZM od października?

Zmianie ulegną między innymi ceny biletów 90- i 180-dniowych, które pozostawały niezmienne od trzech lat. Po zmianie taryfy bilet 90-dniowy w wersji normalnej będzie kosztował 460 złotych. Analogiczny bilet na dwa miasta kosztował będzie 380 zł, a na jedno miasto – 300 zł. Cena biletu "Sieć 180" wyniesie 600 zł.

W przypadku biletów jednorazowych, zmianie ulegną ceny biletu 90-minutowego (w wersji papierowej będzie on kosztował 7 zł, w wersji elektronicznej 6,60) oraz grupowego (nowa cena to 13,80 zł). Złotówkę więcej niż dotychczas kosztował będzie bilet dzienny (13 zł). Podwyżki cen pozostałych biletów wyniosą od kilku do kilkunastu procent dotychczasowych stawek.

Bilety długookresowe zakupione przed 1 października zachowują ważność. Dla zakupionych wcześniej jednorazowych biletów papierowych przygotowane zostaną bilety uzupełniające.

Cena części biletów obecnych w taryfie Transport GZM pozostanie bez zmian. Dotyczy to przede wszystkim Metrobiletów, a więc wszystkich biletów 30-dniowych oraz biletu 24-godzinnego, uprawniających do podróżowania również koleją, biletów pakietowych oraz najtańszych jednorazowych biletów papierowych – 20- i 40-minutowych. Ceny biletów jednorazowych w wersji elektronicznej również pozostaną niższe niż papierowych - informuje GZM.

Nowy cennik, który zostanie wprowadzony od 1 października ZNAJDZIECIE TUTAJ