i Autor: alexa_Fotos/Pixabay Zdjęcie ilustracyjne.

Przerażające

Chciał by 12-latka wysłała mu nagie zdjęcia. Podejrzany o pedofilię 22-latek został zatrzymany

kagru | M.Urb 10:23

Prosił by wysyłała mu roznegliżowane zdjęcia, sam chwalił się swoimi. Wydzwaniał, żeby pokazać, jak się zadowala. Zatrzymali go chorzowscy policjanci we współpracy z Fundacją Łowcy Pedofili. Podejrzany to 22-letni chorzowianin.