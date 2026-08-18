W sobotę tramwaje wracają na estakadę w Chorzowie

Po ponad rocznej przerwie tramwaje wrócą na strategiczną trasę łączącą Katowice z Bytomiem przez centrum Chorzowa. Jak poinformował w poniedziałek lokalny samorząd, spółka Tramwaje Śląskie wznowi ruch na tym odcinku w najbliższą sobotę.

Uruchomienie połączenia stało się możliwe dzięki zakończeniu prac remontowych na tramwajowym obiekcie mostowym, będącym częścią chorzowskiej estakady. Prace, prowadzone przez Tramwaje Śląskie od końca lipca, polegały przede wszystkim na uszczelnieniu torowiska, aby zabezpieczyć konstrukcję przed dalszym niszczeniem przez wodę. Zakończenie tych robót było warunkiem wznowienia ruchu.

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Ruch po jednym torze i w nowych wagonach

Powrót tramwajów na estakadę będzie się odbywał na specjalnych zasadach, wynikających z zaleceń ekspertyzy technicznej. Ruch zostanie wznowiony na odcinku od ulicy Krakusa do ulicy Moniuszki, jednak z istotnymi ograniczeniami.

„Tramwaje będą poruszały się po jednym torze jednocześnie, a na obiekcie mostowym będzie mógł znajdować się jeden skład tramwajowy. Takie zasady wynikają z zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej i są niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia ruchu” — uściśliło miasto.

Prezes Tramwajów Śląskich, Krzysztof Mikuła, podkreśla znaczenie tej decyzji dla pasażerów. Jak zaznaczył, odzyskają oni bezpośrednie, strategiczne połączenie, co diametralnie poprawi komfort podróżowania.

„Tramwaj będzie jedynym środkiem transportu publicznego, który nie będzie wymagał objazdów estakady na tej trasie. Linię nr 6 obsługiwał będzie tabor niskopodłogowy, w tym wagony z obecnej, nowej dostawy od Pesa Bydgoszcz” — zapowiedział Mikuła.

Przyszłość estakady: tymczasowe użytkowanie i plany rozbiórki

Estakada w centrum Chorzowa pozostaje zamknięta dla ruchu samochodowego od 2 czerwca 2025 roku. Decyzję o wstrzymaniu ruchu podjęto na podstawie ekspertyzy, która wskazywała na fatalny stan techniczny obiektu i ryzyko katastrofy budowlanej. Wyłączono wtedy zarówno ruch na wiadukcie, jak i pod nim. W maju bieżącego roku, po otrzymaniu nowej ekspertyzy, częściowo przywrócono przejazd pod estakadą. Wciąż nie ma natomiast decyzji o powrocie samochodów na sam obiekt.

Według kwietniowej analizy technicznej, obiekt znajduje się w stanie przedawaryjnym, ale może być tymczasowo użytkowany – maksymalnie przez pięć lat – pod warunkiem wykonania niezbędnych napraw i stałego monitoringu. Zgodnie z zaleceniami, może się na nim odbywać ograniczony ruch pojazdów do 3,5 tony (po jednym pasie w każdym kierunku) oraz pojedynczych składów tramwajowych.

Władze Chorzowa docelowo zamierzają rozebrać estakadę, ale ostateczny wariant przyszłego układu komunikacyjnego w centrum nie został jeszcze wybrany. Samorząd zapowiadał wcześniej konsultacje społeczne w tej sprawie. Wybudowana w latach 70. i oddana do użytku w 1979 roku estakada na dekady rozwiązała problemy komunikacyjne na trasie Katowice–Bytom, jednocześnie drastycznie zmieniając wygląd chorzowskiego rynku.

Historia budowy estakady w Chorzowie

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