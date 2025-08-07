"Słońce ich życia już zaszło". Ciężarna Patrycja zginęła w wypadku. Słowa księdza poruszają serca

Przemysław Gluma
Przemysław Gluma
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2025-08-07 13:13

Tragicznie zmarli w wypadku na ul. Bielskiej w Katowicach: Patrycja i jej synek Bruno zostali pochowani. Uroczystość ostatniego pożegnania rozpoczęła się mszą świętą w kościele Krzyża Świętego w Tychach-Czułowie. Świątynia wypełniła się żałobnikami, którzy przyszli pożegnać młodą matkę i jej ośmiomiesięczne dziecko. Poruszające słowa duchownego na długo pozostaną w pamięci zgromadzonych.

Pogrzeb ofiar tragicznego wypadku. Słowa księdza wyciskają łzy

Uroczystość ostatniego pożegnania Patrycji i Bruna rozpoczęła się od modlitwy różańcowej. Po niej sprawowana była msza święta. W trakcie kazania zgromadzeni w kościele Krzyża Świętego w Tychach-Czułowie nie mogli powstrzymać łez. Duchowny, zwracając się do żałobników, mówił o wielkiej tragedii, jaka spotkała rodzinę. - Patrycja i Bruno – matka i dziecko. Nie ma piękniejszych słów, tylko matka ta, która całym jestestwem pragnie dziecka, to wielkie szczęście. Niestety tym szczęściem Patrycja cieszyła się ledwie osiem miesięcy. Słońce ich życia nie doszło jeszcze do południa, a już zaszło. Któż się mógł tego spodziewać? – powiedział ksiądz.

- Wszystko stało otworem. Miała wielkie ambicje, możliwości, zdolności i oto wszystko to zostało przerwane o godzinie 16.00, a jej syna Bruna dwie godziny później. Nic tak nie zaskakuje jak śmierć, kiedy dokona tak bolesnego wyłomu w naszym życiu, stoimy w poczuciu kompletnej bezradności – dodał kapłan, podkreślając kruchość ludzkiego życia.

Równocześnie ksiądz przypomniał fundamentalną prawdę wiary chrześcijańskiej: "śmierci nie ma, jest tylko ciche przejście z życia do życia. Oni żyją pełnią życia, choć nie oddychają już powietrzem".

Po zakończeniu mszy świętej kondukt żałobny odprowadził Patrycję i Bruna na Cmentarz Komunalny w Tychach, gdzie nastąpił pochówek.

Polecany artykuł:

Strzały podczas interwencji! Ruszył na policjantów z łomem. Kolejny atak na mun…

Jak doszło do tragicznego wypadku?

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 26 lipca na ulicy Bielskiej w Katowicach. Jak wynika z ustaleń śledczych, 39-letni kierowca bmw nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i nie obserwował należycie przedpola jazdy. W efekcie najechał na tył fiata, powodując ogromne obrażenia u jego pasażerów.

W wyniku wypadku zginęła 29-letnia pasażerka fiata, Patrycja, która była w zaawansowanej ciąży. Zespół Ratownictwa Medycznego przeprowadził cesarskie cięcie, jednak życia dziecka nie udało się uratować. Do szpitala z poważnymi obrażeniami trafił również 33-letni kierowca fiata.

- Na polecenie Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe katowiccy policjanci zatrzymali 39-letniego kierowcę bmw – informuje policja. Mężczyzna usłyszał prokuratorski zarzut spowodowania wypadku drogowego, w którym dwie osoby zginęły, a jedna doznała rozległych obrażeń ciała.

Ciężarna Patrycja zginęła w wypadku. Wzruszające słowa księdza
20 zdjęć
Super Express Google News
Pociąg rozerwał dostawczego busa na strzępy
Sonda
Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK ŚMIERTELNY
KSIĄDZ
POGRZEB