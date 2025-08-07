Strzały podczas interwencji! Ruszył na policjantów z łomem. Kolejny atak na mundurowych

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-08-07 8:23

W Jastrzębiu-Zdroju policjanci wezwani na interwencję zostali zaatakowani przez agresywnego mężczyznę uzbrojonego w łom. W obronie własnej funkcjonariusze użyli broni, raniąc napastnika w nogi. Mężczyzna był recydywistą, który niedawno opuścił zakład karny. O jego dalszym losie zdecyduje prokurator i sąd.

Strzały podczas interwencji! Ruszył na policjantów z łomem. Kolejny atak na mundurowych

i

Autor: Śląska Policja
  • W Jastrzębiu-Zdroju policjanci interweniowali na prywatnej posesji w związku ze zgłoszeniem o pobudzonym mężczyźnie.
  • Agresywny 40-latek zaatakował funkcjonariuszy łomem, grożąc im śmiercią, w wyniku czego policjanci użyli broni, raniąc go w nogi.
  • Mężczyzna był recydywistą, który niedawno opuścił zakład karny i był wcześniej notowany za liczne przestępstwa, a o jego dalszym losie zdecyduje prokurator i sąd.

Atak na policjantów w Jastrzębiu-Zdroju. Padły strzały

Do zdarzenia doszło w środę, 6 sierpnia przed godziną 16:00. Jak informuje policja, dyżurny otrzymał zgłoszenie o pobudzonym mężczyźnie, który wtargnął na teren prywatnej posesji w Jastrzębiu-Zdroju i nie chciał jej opuścić. Patrol wysłany na miejsce zastał agresywnego 40-latka uzbrojonego w łom.

- Po przyjeździe policjantów na miejsce interwencji 40-latek ruszył na nich, trzymając w ręku łom – relacjonuje rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Mężczyzna ignorował polecenia funkcjonariuszy, a następnie uniósł łom i biegnąc w ich kierunku, zaczął grozić im śmiercią.

Wobec realnego zagrożenia życia i zdrowia, jeden z policjantów oddał dwa strzały w kierunku napastnika, raniąc go w nogi.

Polecany artykuł:

Rodzinna tragedia na cmentarzu. Brat wycelował pistolet w brata. Kolejna zbrodn…

Wyszedł z więzienia kilka dni temu, grozi mu kolejna odsiadka

Po obezwładnieniu agresora, mundurowi udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jak informuje policja, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Okazało się, że 40-latek był już wcześniej notowany przez policję i karany za szereg przestępstw, w tym czynną napaść na policjantów, groźby karalne, włamania, znęcanie się nad bliskimi, posiadanie narkotyków i kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Co więcej, mężczyzna zaledwie kilka dni temu opuścił zakład karny.

O dalszym losie agresora zdecyduje teraz prokurator, a następnie sąd. Sprawa jest w toku, a policja wyjaśnia wszystkie okoliczności zdarzenia.

Super Express Google News
Były proboszcz z Jeżowego przed sądem. Oskarżony o przywłaszczenie 600 tys. zł
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ATAK NA POLICJANTÓW
ŚLĄSKA POLICJA
RECYDYWISTA