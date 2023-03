Apostazja na Śląsku i w Polsce. Wierni odchodzą od Kościoła

To już prawdziwy cios dla Kościoła Katolickiego w Polsce, z miesiąca na miesiąc rośnie liczba apostazji. Od kościoła odchodzą głównie młodzi ludzie. To oni coraz częściej i chętniej dokonują apostazji. W 2012 roku próbowano oszacować liczbę apostazji w Polsce. Zajął się tym Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Według ich szacunków, w latach 2006 do 2009 liczba osób, które odeszły od kościoła wynosiła 1057. Rok później, jak podaje portal bielsko.info, liczba apostazji wyniosła 495. Na tym jednak prace badawcze ISKK miały się zakończyć, oceniono bowiem, że to niewielka skala tego "zjawiska".

Jednak w popularnym serwisie społecznościowym Facebook można śledzić profil "Mapa apostazji", który ma także swoją stronę internetową, gdzie na bieżąco są aktualizowane statystyki odejść z kościoła, wraz z relacjami ponad 700 osób z 528 parafii, które dokonały apostazji. Opisują przy tym swoje doświadczenia ze spotkań z księżmi.

"Rozmowa zaczęła się dobrze, Pan był bardzo grzeczny, lecz nie potrafił zrozumieć mojej decyzji i nalegał, by zwracać się do niego „poprawnie” per księże proboszczu. Później jednak opowiadał o sytuacjach, gdy apostazja była potrzebna by dołączyć do SS w czasach wojny oraz wypytywał o jakieś szatańskie grupy i sytuacje, które miałabym odprawiać nad odpisem aktu chrztu. Było to dla mnie dość krępujące, cała rozmowa trwała ponad godzinę, więc byłam naprawdę szczęśliwa, gdy stamtąd wyszłam (...)"- opisuje bielszczanka.

"Ksiądz proboszcz Piotr M., spotkanie trwało ok 20 minut. Dużo mówił o lLGBT, które powinno być szkalowane w Polsce oraz o tym, że pedofilia w Kościele była od zawsze. Nagonka telewizyjna sprawiła, że ludzie mają takie podejście" - pisze mieszkaniec Chorzowa.

"Ksiądz wrzeszczał, mówił że nie podpisze bo wcześniej byłam w scholi, ale podpisał i kazał się nie pokazywać nigdy na oczy"- pisze 29-letnia mieszkanka Lęborka.

W statystykach przedstawionych na "Mapie apostazji", możemy wyczytać, że z osób, które zadeklarowały na stronie, że odeszły z kościoła niemal 60 procent wcześniej została ochrzczona. W niemal 80 procentach akt apostazji przychodził łatwo, bez większych utrudnień ze strony parafii. Zdecydowana większość osób, które odchodzą z kościoła, to kobiety. Stanowią one 54 procent, a mężczyźni 44,5 procenta. Jak wynika ze statystyk zdecydowana większość (72,8 proc.), to osoby z wyższym wykształceniem.

Czym jest apostazja?

Jeszcze do 2016 roku, by odejść z Kościoła potrzebnych było dwóch świadków i dwóch wizyt na plebanii, by móc uzyskać akt chrztu w celu apostazji. Ten dekret episkopatu zastąpił dokument z 2018 roku, który usprawnia procedurę apostazji, czyli dobrowolnego odejścia z Kościoła.

Jak dokonać apostazji i odejść z Kościoła Katolickiego?

Aby dokonać apostazji trzeba podjąć następujące kroki:

Osobista wizyta w parafii

Trzeba być osobą pełnoletnią i złożyć pisemne oświadczenie woli

Mieć ze sobą trzy kopie deklaracji wystąpienia

Świadectwo chrztu

Dowód osobisty

Proboszcz parafii w której składasz oświadczenie woli, wysyła do kurii akt wystąpienia, następnie kuria poleca parafii chrztu dokonać wpisu o wystąpieniu w Księdze Chrztu. Ponownie uzyskujesz w parafii chrztu świadectwo chrztu - tym razem z dopiskiem o dokonanym wystąpieniu z Kościoła. Zgodnie z procedurą, wystąpienia z Kościoła dokonuje się w parafii zamieszkania.

