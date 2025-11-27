Sprawa Kamilka z Częstochowy wywołała ogólnopolską debatę i doprowadziła do wprowadzenia „ustawy Kamilka”.

Dziennikarz "Super Expressu" Bartosz Wojsa, autor książki o Kamilku, wskazuje na luki w nowym prawie i podkreśla potrzebę dalszych zmian w ochronie dzieci.

Jakie osobiste doświadczenia skłoniły Wojsę do napisania tej poruszającej książki i co chce przez nią osiągnąć?

Obejrzyj najnowszy odcinek „Pętli Zbrodni” Monika Sławeckiej, aby dowiedzieć się więcej o tej wstrząsającej historii.

"Pętla Zbrodni": Sprawa Kamilka z Częstochowy

Monika Sławecka, prowadząca program "Pętla Zbrodni", i Bartosz Wojsa, dziennikarz "Super Expressu", rozmawiali na temat sprawy Kamilka z Częstochowy. Wstrząsające wydarzenia, w wyniku których życie stracił 8-letni chłopiec, poruszyły całą Polskę i doprowadziły do licznych zmian zarówno społecznych, jak i prawnych, wyniku których m.in. powstała tak zwana ustawę Kamilka.

- To ustawa, która ma wiele luk i wymaga nowelizacji, ale dobrze, że powstała. Chciałoby się powiedzieć: czas najwyższy, ponieważ w Polsce do tej pory tak naprawdę nie istniał skuteczny system ochrony dzieci przed przemocą. Te zmiany są potrzebne - zauważył Wojsa, autor książki "Dzieci odchodzą w ciszy. Sprawa Kamilka z Częstochowy".

Dziennikarz "Super Expressu" opowiadał o kulisach powstawania tej publikacji, która opisuje nie tylko sytuację rodzinną 8-letniego Kamilka, co finalnie doprowadziło do śmierci dziecka, lecz również szerzej analizuje problem przemocy wobec dzieci w naszym kraju.

- Ta sprawa zyskała dla mnie podwójne znaczenie, kiedy sam zostałem tatą, a stało się w to czasie pisania tej książki. Za każdym razem, gdy patrzyłem na niewinną buzię swojego synka, nie mogłem zrozumieć, jak można skrzywdzić podobnie bezbronną istotę. Nigdy nie miałem momentu zawahania, czy powinienem się zająć tą historią, bo przyświecała mi myśl, że chciałbym coś zmienić. Jeśli więc ta publikacja sprawi, że choć jedna osoba zwiększy swoją świadomość i wiedzę, zyska odwagę, by zawsze reagować na przemoc, to znaczy, że było warto - podkreślał Wojsa.

Więcej na ten temat w najnowszym odcinku "Pętli Zbrodni", który jest już dostępny na kanale youtubowym programu.

Książkę "Dzieci odchodzą w ciszy. Sprawa Kamilka z Częstochowy", wydaną nakładem Wydawnictwa Harde, można kupić TUTAJ.

Kamilek w objęciach pluszowego misia. Już nikt go nie skrzywdzi