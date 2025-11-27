Czy "ustawa Kamilka" poprawiła sytuację dzieci w Polsce? Gorąca dyskusja w "Pętli Zbrodni"

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-27 22:03

Najnowszy odcinek "Pętli Zbrodni" Moniki Sławeckiej został poświęcony śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy i tzw. ustawie Kamilka, która powstała, by ograniczyć przemoc domową wobec najmłodszych. Gościem prowadzącej był dziennikarz "Super Expressu" Bartosz Wojsa, autor książki "Dzieci odchodzą w ciszy. Sprawa Kamilka z Częstochowy", który sam niedawno został ojcem.

  • Sprawa Kamilka z Częstochowy wywołała ogólnopolską debatę i doprowadziła do wprowadzenia „ustawy Kamilka”.
  • Dziennikarz "Super Expressu" Bartosz Wojsa, autor książki o Kamilku, wskazuje na luki w nowym prawie i podkreśla potrzebę dalszych zmian w ochronie dzieci.
  • Jakie osobiste doświadczenia skłoniły Wojsę do napisania tej poruszającej książki i co chce przez nią osiągnąć?
  • Obejrzyj najnowszy odcinek „Pętli Zbrodni” Monika Sławeckiej, aby dowiedzieć się więcej o tej wstrząsającej historii.

"Pętla Zbrodni": Sprawa Kamilka z Częstochowy

Monika Sławecka, prowadząca program "Pętla Zbrodni", i Bartosz Wojsa, dziennikarz "Super Expressu", rozmawiali na temat sprawy Kamilka z Częstochowy. Wstrząsające wydarzenia, w wyniku których życie stracił 8-letni chłopiec, poruszyły całą Polskę i doprowadziły do licznych zmian zarówno społecznych, jak i prawnych, wyniku których m.in. powstała tak zwana ustawę Kamilka.

- To ustawa, która ma wiele luk i wymaga nowelizacji, ale dobrze, że powstała. Chciałoby się powiedzieć: czas najwyższy, ponieważ w Polsce do tej pory tak naprawdę nie istniał skuteczny system ochrony dzieci przed przemocą. Te zmiany są potrzebne - zauważył Wojsa, autor książki "Dzieci odchodzą w ciszy. Sprawa Kamilka z Częstochowy".

Dziennikarz "Super Expressu" opowiadał o kulisach powstawania tej publikacji, która opisuje nie tylko sytuację rodzinną 8-letniego Kamilka, co finalnie doprowadziło do śmierci dziecka, lecz również szerzej analizuje problem przemocy wobec dzieci w naszym kraju.

- Ta sprawa zyskała dla mnie podwójne znaczenie, kiedy sam zostałem tatą, a stało się w to czasie pisania tej książki. Za każdym razem, gdy patrzyłem na niewinną buzię swojego synka, nie mogłem zrozumieć, jak można skrzywdzić podobnie bezbronną istotę. Nigdy nie miałem momentu zawahania, czy powinienem się zająć tą historią, bo przyświecała mi myśl, że chciałbym coś zmienić. Jeśli więc ta publikacja sprawi, że choć jedna osoba zwiększy swoją świadomość i wiedzę, zyska odwagę, by zawsze reagować na przemoc, to znaczy, że było warto - podkreślał Wojsa.

Więcej na ten temat w najnowszym odcinku "Pętli Zbrodni", który jest już dostępny na kanale youtubowym programu. 

Książkę "Dzieci odchodzą w ciszy. Sprawa Kamilka z Częstochowy", wydaną nakładem Wydawnictwa Harde, można kupić TUTAJ.

Polecany artykuł:

27-latek nie żyje, 51-latek ranny! Katastrofa budowlana podczas rozbiórki domu …
Super Express Google News

Kamilek w objęciach pluszowego misia. Już nikt go nie skrzywdzi 

Grób Kamilka z Częstochowy
23 zdjęcia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAMILEK
CZĘSTOCHOWA