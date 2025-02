Paniówki. Ratownicy medyczni zaatakowani w czasie studniówki

Ratownicy medyczni, którzy zostali wezwani, by pomóc uczestnikowi studniówki w Paniówkach, zostali przez niego zaatakowani, co skończyło się urazem jednego z medyków. Wszystko działo się w piątek, 7 lutego, przed północą, gdy wpłynęło zgłoszenie o zasłabnięciu 24-letniego mężczyzny. Wedle relacji miał on stracić przytomność, ale okazało się, że jest po prostu nietrzeźwy, a do tego znajduje się pod wpływem środków odurzających.

- Po zabraniu go do karetki ratownicy medyczni powiedzieli mu, że z uwagi na jego stan muszą go zabrać do izby wytrzeźwień, ale wtedy 24-latek wpadł w szał. Zaatakował ich zarówno werbalnie, używając wulgaryzmów, jak i fizycznie, więc poszkodowani wezwali na miejsce policję - relacjonuje w rozmowie z "Super Expressem" podinspektor Marek Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Mundurowi obezwładnili mężczyznę i zabrali go do szpitala, ale zdaniem lekarzy znajdował się on w stanie zagrażającym życiu, więc został w placówce na obserwacji - w tym czasie pilnowali go policjanci. Dopiero gdy medycy wyrazili zgodę, 24-latek został przetransportowany do komendy policji, gdzie usłyszał następujące zarzuty:

znieważenia funkcjonariusza publicznego;

naruszenia jego nietykalności cielesnej;

spowodowania uszkodzenia ciała.

Po zakończeniu czynności procesowych mężczyzna został zwolniony i przekazany pod opiekę rodziny. W sprawie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze, które znajdzie swój finał w sądzie. Jeden z poszkodowanych ratowników medycznych doznał poważnego urazu kolana.

