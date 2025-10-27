Darmowa komunikacja na Wszystkich Świętych. Przejazdy autobusami, tramwajami i trolejbusami będą bezpłatne

2025-10-27 11:30

We Wszystkich Świętych przejazdy komunikacją miejską na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą całkowicie darmowe. To ogromne ułatwienie dla mieszkańców i szansa na uniknięcie corocznego, komunikacyjnego koszmaru w okolicach cmentarzy. Jak wyjaśnia ZTM, decyzja ma na celu zachęcenie do pozostawienia prywatnych samochodów w garażach i skorzystania z transportu publicznego.

  • 1 listopada (Wszystkich Świętych) przejazdy komunikacją miejską (autobusami, tramwajami i trolejbusami) na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą bezpłatne.
  • Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchomi również 18 specjalnych linii cmentarnych w 11 miastach, które będą kursować w okresie od 31 października do 2 listopada.
  • Dodatkowo w Gliwicach, od 29 do 31 października w godz. 9.00-17.00, na terenie cmentarza centralnego i lipowego dostępne będą darmowe meleksy dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Darmowa komunikacja i specjalne linie autobusowe na Wszystkich Świętych 

W uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada przejazdy autobusami, tramwajami i trolejbusami na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą darmowe. Ale to nie wszystko! Zarząd Transportu Metropolitalnego chce maksymalnie ułatwić mieszkańcom dotarcie do nekropolii. Właśnie dlatego w okresie Wszystkich Świętych uruchomionych zostanie aż 18 specjalnych linii autobusowych, które obsłużą 11 miast metropolii. Dzięki nim dojazd do największych i najczęściej odwiedzanych cmentarzy będzie znacznie prostszy.

Jak poinformował rzecznik ZTM, Michał Wawrzaszek, specjalne autobusy pojawią się na ulicach:

  • Będzina,
  • Chorzowa,
  • Czeladzi,
  • Dąbrowy Górniczej,
  • Gliwic,
  • Katowic,
  • Knurowa,
  • Rudy Śląskiej,
  • Sosnowca,
  • Siemianowic Śląskich,
  • Tychów.

Większość z tych linii rozpocznie kursowanie już we wtorek, 31 października, i będzie dostępna dla pasażerów aż do czwartku, 2 listopada. To świetna okazja, by rozłożyć wizyty na cmentarzach na kilka dni i uniknąć największego tłoku. – Można m.in. uniknąć problemów związanych z tym, że na przycmentarnych parkingach jest duży ruch i brakuje miejsc – wskazał Michał Wawrzaszek.

Transport meleksami dla seniorów

Na wyjątkowe ułatwienie mogą liczyć z kolei seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami w Gliwicach. Tamtejszy Urząd Miasta zaplanował uruchomienie bezpłatnych przejazdów meleksami na terenie dwóch największych cmentarzy – Centralnego i Lipowego. Elektryczne pojazdy będą kursować od soboty, 29 października, do poniedziałku, 31 października, w godzinach od 9:00 do 17:00.

