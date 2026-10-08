Pogoda w Katowicach: 9-11 października

Mieszkańcy Katowic mogą spodziewać się weekendu z dwoma obliczami. Pierwszy dzień przyniesie opady deszczu, ale sobota i niedziela upłyną już pod znakiem suchej, choć pochmurnej aury. Temperatura będzie się nieznacznie wahać, a najcieplejszym dniem okaże się niedziela.

Deszczowy i wietrzny piątek

Weekend w Katowicach rozpocznie się od umiarkowanego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 14 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 7 stopni, co oznacza, że będzie to najchłodniejsza noc weekendu. Odczuwalny będzie również wiatr, którego prędkość osiągnie średnio 4 m/s.

Sobota bez deszczu, ale z chmurami

Sobota przyniesie zauważalną zmianę. Przede wszystkim w Katowicach nie powinno już padać. Niebo pozostanie jednak w dużej mierze zasłonięte chmurami. Temperatura maksymalna utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek i wyniesie około 14 stopni. Noc będzie za to wyraźnie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 10 stopni. Wiatr nieco osłabnie, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Spokojna i najcieplejsza niedziela

Ostatni dzień weekendu zapowiada się jako najprzyjemniejszy pod względem temperatury. Słupki rtęci w Katowicach mogą sięgnąć 15 stopni Celsjusza, co uczyni niedzielę najcieplejszym dniem weekendu. Podobnie jak w sobotę, nie prognozuje się opadów, chociaż na niebie utrzyma się duże zachmurzenie. Wiatr wyraźnie straci na sile, a jego prędkość spadnie do około 2 m/s. Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie ochłodzenie do około 8 stopni.

Jak spędzić weekend w Katowicach?

Piątkowa, deszczowa aura może zachęcać do spędzenia czasu wewnątrz, na przykład w galeriach czy kawiarniach. Z kolei sobota i niedziela, mimo pochmurnego nieba, będą idealne na jesienny spacer po mieście lub w jednym z parków. Brak opadów i łagodna temperatura pozwolą na swobodne korzystanie z uroków miasta na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather