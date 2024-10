- Do placu Akademickiego mam duży sentyment, bo swego czasu mieszkała tu moja rodzina. Także tu realizowaliśmy prace polegające na zagospodarowaniu poddaszy na mieszkania. Kiedy pojawiła się możliwość zainwestowania w budynek przy Żeromskiego 23-25, nie zastanawialiśmy się długo. Co więcej, przystępując do licytacji mieliśmy już wstępną koncepcję zagospodarowania budynku - mówi Wojciech Gacek, udziałowiec i główny wykonawca remontu kamienicy.