Dramat na DK78! Dwie ciężarówki zmiażdżyły osobówkę. Są ofiary śmiertelne. Kawałek dalej samochodowy karambol

Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala po zderzeniu ośmiu pojazdów na obwodnicy Zawiercia i Poręby w ciągu DK 78. Trasa w obu kierunkach była całkowicie zablokowana, a utrudnienia trwały wiele godzin. Chodzi o wypadek, do którego doszło w środę (7 października 2026 r.) na 113. kilometrze DK 78. W zdarzeniu uczestniczyły cztery samochody ciężarowe i cztery osobowe. Według oficera prasowego Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu kpt. Grzegorza Nowaka, dwa samochody ciężarowe zderzyły się ze sobą, a w trakcie działań strażaków okazało się, że między nimi znajduje się także uszkodzony samochód osobowy. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, część pozostałych pojazdów została uszkodzona w mniejszym zakresie.

- Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala. Na miejscu pracuje 14 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego z Dąbrowy Górniczej, a także policjanci i zespoły ratownictwa medycznego. Działania służb nadal trwają - relacjonowała na gorąco PAP. Gdy przygotowywaliśmy ten materiał, droga była już przejezdna.

Samochód zakleszczony między dwoma ciężarówkami. "W środku zwłoki dwóch osób"

Obwodnica Zawiercia była przez długi czas całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policjanci kierowali auta na objazd starą DK 78 przez Porębę. Na miejscu prowadzone były też czynności pod nadzorem prokuratora. Niestety, jak się później okazało - wśród rannych znalazły się również ofiary śmiertelne. Dwie osoby zginęły w zderzeniu pojazdów.

- Samochód, który był zakleszczony pomiędzy dwoma samochodami ciężarowymi, został wydobyty. W środku niestety natrafiliśmy na zwłoki dwóch osób — przekazał PAP kpt. Nowak.

Wcześniej służby informowały, że cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala. Na miejscu pracowało 14 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego z Dąbrowy Górniczej, a także policjanci i zespoły ratownictwa medycznego.

Prokuratura będzie teraz badać szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Źródło: PAP

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