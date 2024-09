Dramat w placówce opiekuńczej. 11-latek wykorzystany seksualnie przez 17-latka

"Polski Wersal" na Śląsku zachwyca! To prawdziwa perełka idealna na romantyczny wypad

Co zasila energia?

Koszmar nastolatka w placówce opiekuńczej na Śląsku

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło na terenie województwa śląskiego. Zgłoszenie o seksualnym wykorzystaniu 11-latka lokalna policja otrzymała 29 sierpnia. Wiadomo, że brutalnego czynu miał dopuścić się 17-letni wychowanek placówki opiekuńczej. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo, które dotyczy doprowadzenia przemocą do obcowania płciowego małoletniego poniżej lat 15 (czyn z art. 197 § 4 k.k.). Podejrzany o przestępstwo 17-latek usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu.

Art. 197. Zgwałcenie lub wymuszenie czynności seksualnej [...]§ 4. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15 lub sprawca czynu określonego w § 1–3 działa ze szczególnym okrucieństwem lub następstwem tego czynu jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - czytamy w Kodeksie Karnym.

Ze względu na dobro pokrzywdzonego 11-latka, a także prowadzone śledztwo, prokuratura nie ujawnia szczegółowych informacji w sprawie.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tragedia na Śląsku. 42-latek utonął na oczach rodziny. "Wszedł do wody, by wyłowić piłkę"

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie

- Sprawcy przedstawiono zarzuty. Wobec sprawcy zastosowano środek zapobiegawczy w formie tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sprawca to chłopak (mężczyzna) w wieku 17 lat, pokrzywdzone dziecko ma 11 lat – przekazał w rozmowie z tvn24.pl rzecznik lokalnej prokuratury.

Źródło: tvn24.pl

ZOBACZ TEŻ. Uczeń wracał autobusem ze szkoły. Został zaatakowany. Sprawca usłyszał zarzut. GALERIA:

Śmierć 16-letniego ucznia w szkole. Maciej w czasie lekcji wyszedł do toalety i już nie wrócił Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.