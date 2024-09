Zabił żonę, bo chciała odejść? Sąsiedzi o Monice i Tomku: "Awantura goniła awanturę"

TRAGEDIA W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Rodzinny koszmar w Piekarach Śląskich. Sąsiedzi bez ogródek o związku Moniki i Tomasza: "Awantura goniła awanturę"

Ze zdjęć, jakie publikowali w Internecie wynikało, że darzą się wielką miłością. Widać na nich czułe uściski i pocałunki. To jednak była przeszłość. Od jakiegoś czasu uczucia między Tomaszem B. (+41 l.) i jego żoną Moniką (+31 l.), były zgoła inne. Mężczyzna zbyt często zaglądał do kieliszka, a potem urządzał małżonce awantury. Wszystko to doprowadziło do tragedii.