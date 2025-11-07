Dramat podczas wycinki drzew. 19-letni Paweł został przygnieciony

14 października 2025 roku w Tworogu doszło do wypadku podczas wycinki drzew, w którym poważnie ranny został 19-letni Paweł W.

Mężczyzna został przygnieciony przez kilkunastometrowy, suchy pień drzewa, który spadł na jego plecy.

Po reanimacji na miejscu zdarzenia, poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Sprawę bada prokuratura.

Dramat w Tworogu. Jak doszło do makabrycznego wypadku 19-latka?

Wszystko wydarzyło się 14 października 2025 roku. Jak informuje Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach, która nadzoruje policyjne dochodzenie, tego dnia dwóch mężczyzn, 19-letni Paweł W. i jego kolega Krzysztof R., prowadziło wycinkę drzew. Mieli na to oficjalne zezwolenie z Nadleśnictwa Brynek, a pozyskane drewno zamierzali przeznaczyć na własne potrzeby. Po zakończeniu prac, gdy opuszczali już las, w pobliżu boiska sportowego ich uwagę przykuł suchy pień. Był wysoki na kilkanaście metrów, pochylony i oparty o inne, zdrowe drzewo.

To właśnie wtedy zapadła fatalna w skutkach decyzja. Zamiast zostawić niebezpieczną pułapkę lub wezwać odpowiednie służby, 19-letni Paweł postanowił działać na własną rękę. Uruchomił piłę spalinową i zaczął ścinać drzewo, które stanowiło podporę dla suchego pnia. Chwila nieuwagi i błędna ocena sytuacji doprowadziły do tragedii. Potężny pień z ogromną siłą runął prosto na plecy 19-latka, przygniatając go do ziemi.

Akcja ratunkowa w Tworogu. Rozpaczliwa walka o życie 19-letniego Pawła

Świadek zdarzenia, Krzysztof R., natychmiast rzucił się na ratunek. Niestety, jego wysiłki, by samodzielnie uwolnić przygniecionego kolegę, okazały się bezskuteczne. Masywny konar był zbyt ciężki. Mężczyzna wezwał pogotowie. Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie służby.

Rozpoczęła się dramatyczna walka z czasem. Przybyli na miejsce strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by przeciąć konar i uwolnić nieprzytomnego nastolatka. Ratownicy medyczni przeprowadzili reanimację, by przywrócić mu funkcje życiowe. Ze względu na bardzo poważne obrażenia, na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maszyna przetransportowała ciężko rannego 19-latka do szpitala w Sosnowcu, gdzie trafił pod opiekę specjalistów.

Sprawę bada policja z komisariatu w Tworogu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach. Postępowanie prowadzone jest w sprawie narażenia Pawła W. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.