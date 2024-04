43-latek zginął po upadku z dużej wysokości. Dramatyczne sceny w Tychach

Jaworzno. Oficjalne wyniki wyborów na prezydenta. Mocny komentarz zwycięzcy: "To była dla mnie żółta kartka"

Dramatyczna śmierć w Tychach. Mężczyzna spadł z 11. piętra bloku. 43-latek zginął na miejscu

Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę rano, 20 kwietnia, przy ul. Nałkowskiej w Tychach. Służby po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie udały się w okolice budynku wielorodzinnego, gdzie na trawniku leżał nieprzytomny mężczyzna. Do dotarciu na miejsce ratownicy medyczni niezwłocznie rozpoczęli reanimację rannego, którego obrażenia wskazywały, że upadł on z dużej wysokości na ziemię. Niestety, życia 43-latka nie udało się uratować.

Jak informuje portal 112Tychy, policjanci ustalili, że mężczyzna spadł z 11. piętra wielorodzinnego budynku. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, technicy kryminalistyki oraz prokurator. Teraz służby pod nadzorem tyskiej prokuratury będą ustalać, jak doszło do tej tragedii.

Potrzebujesz pomocy? Ważne telefony

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym: 800 70 22 22

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

Makabra w Krakowie: z okna wieżowca wypadła kobieta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.