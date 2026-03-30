Czołowe zderzenie pojazdów na DK44. Wielu rannych

Do poważnego wypadku doszło w sobotę, 28 marca około godziny 16 na drodze krajowej nr 44 w Bieruniu. Na ulicy Turyńskiej zderzyły się dwa samochody osobowe – Renault oraz Škoda.

Według wstępnych informacji doszło do czołowego zderzenia pojazdów. Świadkowie natychmiast ruszyli z pomocą uczestnikom zdarzenia i wezwali służby ratunkowe.

Na miejsce skierowano ratowników medycznych z Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, strażaków z Ochotnicza Straż Pożarna Bieruń Stary oraz Państwowa Straż Pożarna z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu. Na miejscu pracowali także policjanci z Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu i strażnicy miejscy. Do akcji zadysponowano również śmigłowiec Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Ratownik 4” z bazy w Katowicach.

W wyniku zderzenia rannych zostało pięć osób podróżujących samochodami. Poszkodowani trafili pod opiekę ratowników medycznych, a następnie zostali przewiezieni do szpitali. Jak przekazała policja, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

DK44 zablokowana na długie godziny

Po wypadku odcinek drogi krajowej nr 44 został całkowicie zamknięty dla ruchu. Policja wyznaczyła objazd ulicą Ekonomiczną. Przez kilka godzin trwały działania ratownicze oraz prace związane z zabezpieczaniem miejsca zdarzenia.

Funkcjonariusze prowadzili oględziny, zabezpieczali ślady i sporządzali dokumentację. Pojazdy uczestniczące w wypadku zostały odholowane na policyjny parking.

Jak poinformowała asp. Katarzyna Szewczyk z bieruńskiej policji, kierowcy przedstawiają różne wersje przebiegu zdarzenia, dlatego dokładne okoliczności wypadku są nadal ustalane.

Działania służb zakończyły się około godziny 21, kiedy ruch na drodze krajowej nr 44 został w pełni przywrócony.

Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia w galerii poniżej.