Druzgocący raport o schronach na Śląsku. Żaden nie spełnia norm

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2025-11-11 19:43

Wyniki kontroli schronów w województwie śląskim są druzgocące. Jak wynika z raportu Państwowej Straży Pożarnej, żaden z blisko 900 sprawdzonych obiektów nie spełnia współczesnych wymogów bezpieczeństwa. Sytuacja wydaje się dramatyczna, zwłaszcza że na Śląsku znajduje się jedna czwarta wszystkich takich budowli w kraju. Głos w sprawie zabrał wojewoda śląski Marek Wójcik, który na antenie Radia Katowice przedstawił plan naprawczy. W grę wchodzą ogromne pieniądze.

Schron

i

Autor: Pixabay/ CC0 1.0 Schron
  • Wojewoda śląski Marek Wójcik poinformował, że schrony w regionie nie spełniają współczesnych norm, co potwierdziła kontrola Państwowej Straży Pożarnej.
  • Według szacunków, około 40% z ponad 1200 schronów w województwie śląskim będzie nadawało się do przebudowy i dostosowania do nowych standardów.
  • Od przyszłego roku samorządy będą mogły ubiegać się o dotacje na modernizację schronów z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
  • Nowe przepisy prawa budowlanego, które wejdą w życie od przyszłego roku, nałożą na projektantów obowiązek uwzględniania miejsc schronienia w nowych budynkach.

Żaden schron na Śląsku nie spełnia współczesnych norm. Większość nie nadaje się nawet do przebudowy

Fatalny stan techniczny budowli ochronnych w Polsce to temat, który powraca od lat. Najnowsze dane dotyczące województwa śląskiego nie napawają optymizmem. Państwowa Straż Pożarna, we współpracy z nadzorem budowlanym, przeprowadziła inwentaryzację, która objęła już 860 z 1236 istniejących w regionie schronów. Wnioski są alarmujące – żaden z nich nie jest w pełni gotowy na przyjęcie ludności w sytuacji zagrożenia. Wojewoda śląski Marek Wójcik, w rozmowie z Radiem Katowice, przyznał, że takich wyników można było się spodziewać. Zgodnie z szacunkami, około 40 proc. z ponad 1200 schronów na Śląsku nadaje się do przebudowy. 

Rzeczywiście te obiekty w tym momencie nie spełniają współczesnych norm – powiedział wojewoda. Jak wyjaśnił, wynika to z faktu, że dopiero obecny rząd, po wejściu w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, przygotował szczegółowe rozporządzenia określające, jak nowoczesne schrony powinny wyglądać. 

Polecany artykuł:

Makabryczny wypadek. Mężczyzna wszedł wprost pod nadjeżdżający pociąg

Wielkie pieniądze na przebudowę schronów

Rząd uruchomił Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w ramach którego do województwa śląskiego trafiło w tym roku aż 530 milionów złotych. Jak podkreślił wojewoda Wójcik, pieniądze te na razie zostaną przeznaczone na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Samorządy i właściciele obiektów wykorzystają je do zamówienia ekspertyz, które wskażą, jakie prace modernizacyjne są konieczne i możliwe do przeprowadzenia.

To oznacza, że blisko 500 obiektów ma szansę na drugie życie. Kiedy ruszą realne prace? Wojewoda zapowiedział, że już w przyszłym roku samorządy będą mogły składać wnioski o dotacje na remonty i dostosowanie budowli do obowiązujących standardów. – W przyszłym roku z pieniędzy z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej samorządy, właściciele obiektów, będą mogli uzyskiwać dotacje, po to, by te obiekty były przebudowywane i dostosowane do współczesnych wymagań – zaznaczył Marek Wójcik w Radiu Katowice.

Te województwa są najlepsze do życia. Zwycięzca rankingu nie dał szans konkurencji

Te województwa są najlepsze do życia. Zwycięzca rankingu nie dał szans konkurencji
17 zdjęć
Super Express Google News
Pokój Zbrodni - Bestialski mord pod Częstochową
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOJEWÓDZTWO
SCHRON
WOJEWODA