Wojewoda śląski Marek Wójcik poinformował, że schrony w regionie nie spełniają współczesnych norm, co potwierdziła kontrola Państwowej Straży Pożarnej.

Według szacunków, około 40% z ponad 1200 schronów w województwie śląskim będzie nadawało się do przebudowy i dostosowania do nowych standardów.

Od przyszłego roku samorządy będą mogły ubiegać się o dotacje na modernizację schronów z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Nowe przepisy prawa budowlanego, które wejdą w życie od przyszłego roku, nałożą na projektantów obowiązek uwzględniania miejsc schronienia w nowych budynkach.

Żaden schron na Śląsku nie spełnia współczesnych norm. Większość nie nadaje się nawet do przebudowy

Fatalny stan techniczny budowli ochronnych w Polsce to temat, który powraca od lat. Najnowsze dane dotyczące województwa śląskiego nie napawają optymizmem. Państwowa Straż Pożarna, we współpracy z nadzorem budowlanym, przeprowadziła inwentaryzację, która objęła już 860 z 1236 istniejących w regionie schronów. Wnioski są alarmujące – żaden z nich nie jest w pełni gotowy na przyjęcie ludności w sytuacji zagrożenia. Wojewoda śląski Marek Wójcik, w rozmowie z Radiem Katowice, przyznał, że takich wyników można było się spodziewać. Zgodnie z szacunkami, około 40 proc. z ponad 1200 schronów na Śląsku nadaje się do przebudowy.

– Rzeczywiście te obiekty w tym momencie nie spełniają współczesnych norm – powiedział wojewoda. Jak wyjaśnił, wynika to z faktu, że dopiero obecny rząd, po wejściu w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, przygotował szczegółowe rozporządzenia określające, jak nowoczesne schrony powinny wyglądać.

Wielkie pieniądze na przebudowę schronów

Rząd uruchomił Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w ramach którego do województwa śląskiego trafiło w tym roku aż 530 milionów złotych. Jak podkreślił wojewoda Wójcik, pieniądze te na razie zostaną przeznaczone na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Samorządy i właściciele obiektów wykorzystają je do zamówienia ekspertyz, które wskażą, jakie prace modernizacyjne są konieczne i możliwe do przeprowadzenia.

To oznacza, że blisko 500 obiektów ma szansę na drugie życie. Kiedy ruszą realne prace? Wojewoda zapowiedział, że już w przyszłym roku samorządy będą mogły składać wnioski o dotacje na remonty i dostosowanie budowli do obowiązujących standardów. – W przyszłym roku z pieniędzy z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej samorządy, właściciele obiektów, będą mogli uzyskiwać dotacje, po to, by te obiekty były przebudowywane i dostosowane do współczesnych wymagań – zaznaczył Marek Wójcik w Radiu Katowice.

Te województwa są najlepsze do życia. Zwycięzca rankingu nie dał szans konkurencji