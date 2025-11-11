Na torach kolejowych w dzielnicy Chebzie w Rudzie Śląskiej doszło do śmiertelnego wypadku. Pociąg relacji Gliwice - Dąbrowa Górnicza potrącił 51-letniego mężczyznę.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że rudzianin wszedł na tory wprost pod nadjeżdżający pociąg i zginął na miejscu.

Wypadek spowodował wstrzymanie ruchu kolejowego na torze w kierunku Katowic. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

Makabryczny wypadek kolejowy. Nie żyje 51-letni mężczyzna

Zgłoszenie o wypadku na torach wpłynęło do służb w poniedziałek, 10 listopada, tuż przed godziną 8:00 rano. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji z rudzkiej komendy oraz komisariatu w Rudzie, a także straż pożarną i zespół ratownictwa medycznego. Niestety, obrażenia potrąconego mężczyzny były tak rozległe, że lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon. Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych pracujących na miejscu, dramat rozegrał się w mgnieniu oka. 51-letni rudzianin z nieznanych przyczyn miał wejść na torowisko wprost pod nadjeżdżający skład. Maszynista nie miał szans na wyhamowanie.

Na miejscu tragedii, pod nadzorem prokuratora, pracowali technicy kryminalistyki, którzy zabezpieczali ślady i wykonywali dokumentację fotograficzną. Czynności śledczych oraz konieczność usunięcia skutków wypadku spowodowały poważne zakłócenia w kursowaniu pociągów. Jak informuje policja, ruch na torze w kierunku Katowic został całkowicie wstrzymany. Składy jadące od strony Zabrza były kierowane na sąsiedni tor, co generowało znaczne opóźnienia.

Policja apeluje po śmiertelnym potrąceniu. Przechodzenie przez tory to igranie ze śmiercią

Ten tragiczny wypadek kolejowy w Rudzie Śląskiej jest tragicznym przypomnieniem, jak niebezpieczne jest przebywanie na torowisku i przechodzenie przez tory w miejscach do tego niewyznaczonych. To igranie z losem, w którym człowiek niemal zawsze stoi na przegranej pozycji. W starciu z ważącą setki ton maszyną pieszy jest bezbronny. Nawet jeśli cudem uda mu się przeżyć, doznane obrażenia są zazwyczaj niezwykle poważne i prowadzą do trwałego kalectwa.

Funkcjonariusze policji oraz Straży Ochrony Kolei regularnie prowadzą działania mające na celu dyscyplinowanie osób łamiących przepisy i przechodzących przez tory na "dziko".