Pożar w Będzinie. Płonęła kamienica. Pilna ewakuacja mieszkańców

2025-12-07 7:35

Potężny pożar budynku mieszkalnego w Będzinie. Ogień wybuchł w nocy z soboty na niedzielę (6 na 7 grudnia) w jednej z kamienic. Konieczna była ewakuacja mieszkańców. W akcji gaśniczej brało udział kilkudziesięciu strażaków.

Ogień pojawił się w kamienicy w Będzinie przy ul. Aleja Hugona Kołłątaja. Jak informuje RMF FM, najpierw zapaliło się jedno z mieszkań. Później pożar rozprzestrzenił się na poddasze oraz dach. Z żywiołem walczy 18 zastępów straży pożarnej, czyli ponad 50 strażaków. – Od godzin wczesnoporannych nasze zastępy biorą udział w akcji gaśniczej dachu kamienicy przy Al. Kołłątaja w Będzinie. Do działań zadysponowane zostały dwa zastępy z naszej jednostki – przekazali na Facebooku druhowie z OSP Grodziec w Będzinie.

Z budynku ewakuować miały sięsamodzielnie dwie osoby. Trzecia, 70-letnia kobieta, opuściła budynek z pomocą strażaków. – Przekazano ją zespołowi ratownictwa medycznego. Została przetransportowana do szpitala –powiedział RMF FM zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie mł. asp. Przemysław Kotnis.

Po godzinie 8 rano strażakom udało się opanować pożar. 

BĘDZIN