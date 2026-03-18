W PRL była imperium i wyrosła na przemyśle

Historia Dąbrowy Górniczej od początku była związana z przemysłem i robotniczym charakterem regionu. To właśnie rozwój kopalń i zakładów sprawił, że miejscowość szybko zyskiwała znaczenie. W kolejnych dekadach rosła nie tylko liczba mieszkańców, ale też znaczenie miasta w gospodarce całego regionu. Największy skok nastąpił jednak po II wojnie światowej, a szczególnie w czasach PRL. Dane historyczne pokazują, że w 1970 roku Dąbrowa Górnicza liczyła 61,7 tys. mieszkańców, a w 1982 roku już 152,4 tys. Punktem zwrotnym okazała się m.in. budowa Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej.

Huta Katowice zmieniła wszystko

Zakład ruszył w latach 70. i zmienił oblicze miasta. Potrzebni byli pracownicy, mieszkania, drogi, szkoły i cała infrastruktura towarzysząca. Dąbrowa Górnicza stała się jednym z filarów przemysłowej polityki państwa, a jej nazwa coraz mocniej kojarzyła się z hutnictwem i wielkimi zakładami pracy.

Wizerunek miasta nie opierał się jednak wyłącznie na kominach i wielkich piecach. Ważnym symbolem ambicji Dąbrowy Górniczej stał się Pałac Kultury Zagłębia - monumentalny obiekt, który do dziś pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych budynków w regionie. Właśnie ten obiekt pokazuje idealnie, że w PRL Dąbrowę budowano nie tylko jako zaplecze przemysłu, ale też jako duży ośrodek życia społecznego i kulturalnego.

Co się stało z Dąbrową Górniczą? Problemem demografia

Współczesna Dąbrowa Górnicza wygląda zupełnie inaczej niż miasto z czasów swojej największej przemysłowej świetności. Nadal pozostaje ważnym ośrodkiem gospodarczym, ale coraz mocniej widać problem spadku liczby mieszkańców. Na koniec 2025 roku mieszkało tu 104 tys. 989 osób. To wyraźnie mniej niż w okresie największego rozwoju w PRL.