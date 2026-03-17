4. urodziny Funzeum w Gliwicach! Będzie magia, konkursy i kreatywna zabawa dla całych rodzin

Cztery lata działalności, tysiące odwiedzających rodzin i niezliczone pokłady dziecięcej wyobraźni – Funzeum w Gliwicach ma powody do świętowania. Z okazji swoich 4. urodzin Centrum Dziecięcej Wyobraźni przygotowało specjalny, trzydniowy program pełen atrakcji, który sprawi, że ten czas na długo zostanie w pamięci najmłodszych.

Organizatorzy zapowiadają prawdziwą urodzinową atmosferę – będzie kreatywnie, radośnie i bardzo kolorowo.

Kreatywna zabawa dla całej rodziny

Funzeum od początku swojego istnienia pokazuje, że nauka i rozwój mogą iść w parze z fantastyczną zabawą. To miejsce, w którym dzieci odkrywają świat poprzez kolory, światło, ruch i własną wyobraźnię.

Podczas trzech dni urodzin na uczestników czekać będą animacje, kreatywne aktywności oraz niespodzianki przygotowane specjalnie na tę okazję. Nie zabraknie także warsztatów, które pozwolą dzieciom stworzyć coś własnoręcznie.

Jedną z atrakcji będą warsztaty „Zrób własnego Funfla”. Podczas zajęć dzieci przygotują fioletowe, brokatowe slimy lub gniotki, które następnie udekorują tak, aby przypominały sympatycznego Funfla. Co najważniejsze – własnoręcznie wykonane zabawki będzie można zabrać ze sobą do domu.

W sobotę zabawę rozkręci Eska

Pierwszy dzień urodzin zapowiada się wyjątkowo energetycznie. W sobotę, 21 marca w Funzeum pojawi się ekipa Radia Eska, która poprowadzi animacje, konkursy i zadba o świetną atmosferę.

Będzie dużo śmiechu, wspólnych zabaw i wyzwań dla najmłodszych. To idealna okazja, by dzieci mogły aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu i dać się ponieść kreatywnej energii.

Niedziela pod znakiem magii

Drugi dzień urodzin przyniesie zupełnie inne emocje. W niedzielę, 22 marca uczestnicy będą mogli zobaczyć wyjątkowy pokaz magika, który przeniesie dzieci do świata iluzji i niespodzianek.

O godz. 15:00, w hali głównej Funzeum na gości czeka prawdziwa dawka magii. Na scenie wystąpi iluzjonista Konrad Mościński, artysta z 16-letnim doświadczeniem, który zaprezentuje 30-minutowe interaktywne show pełne zaskakujących trików.

W programie znajdą się m.in. lewitacje, zniknięcia oraz iluzje wykonywane wspólnie z publicznością, dzięki czemu widzowie staną się częścią spektaklu. Całość uzupełni profesjonalna oprawa sceniczna – mobilna kurtyna, nastrojowe oświetlenie LED zsynchronizowane z muzyką oraz dynamiczna choreografia trików. To widowisko, którego naprawdę nie można przegapić!

Cztery lata rozwijania dziecięcej wyobraźni

Funzeum w Gliwicach od momentu otwarcia konsekwentnie rozwija swoją ofertę, tworząc kolejne strefy i programy, które pobudzają dziecięcą kreatywność. To przestrzeń, w której można eksperymentować, odkrywać i uczyć się poprzez zabawę.

Urodzinowy weekend będzie nie tylko okazją do świętowania, ale także do wspólnego budowania społeczności wokół idei rozwijania dziecięcej wyobraźni.

Specjalny kod rabatowy!

Z okazji 4. urodzin Funzeum przygotowano także miłą niespodziankę dla słuchaczy i czytelników Radia Eska. Osoby planujące wizytę w Centrum Dziecięcej Wyobraźni w Gliwicach mogą skorzystać ze specjalnego kodu rabatowego: FUN4. Kod będzie aktywny w dniach od 16 do 22 marca.

To świetna okazja, by odwiedzić Funzeum, wziąć udział w urodzinowych atrakcjach i wspólnie z rodziną przeżyć weekend pełen kreatywnej zabawy.

Dołącz do urodzinowej zabawy

Jeśli szukacie pomysłu na rodzinny weekend pełen dobrej energii – 20, 21 i 22 marca warto odwiedzić Funzeum w Gliwicach. Udział w urodzinowych atrakcjach jest możliwy w ramach standardowego biletu wstępu.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia będzie publikowany na stronie www.funzeum.pl oraz w mediach społecznościowych. Więcej także na stronie wydarzenia TUTAJ.

Jedno jest pewne – podczas tych urodzin nikt nie będzie się nudził.