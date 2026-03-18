Te polskie miasta mają najgorsze powietrze. Trzy metropolie na czarnej liście

Jakość życia to nie wszystko. Ranking obnaża problemy metropolii

Zestawienie przygotowane przez Business Insider przeanalizowało 16 miast wojewódzkich, opierając się na danych z przełomu 2025 i 2026 roku. Twórcy raportu uwzględnili sześć kluczowych wskaźników, w tym poziom bezrobocia, wysokość pensji, ceny nieruchomości, dostęp do opieki medycznej, wskaźniki przestępczości oraz właśnie stan powietrza.

Zaskakująco, to właśnie jakość powietrza – nierzadko pomijana przy ocenie atrakcyjności danego miejsca – okazała się piętą achillesową największych miast na południu Polski. Szczegółowe zestawienie miast z najsłabszymi wynikami można znaleźć w przygotowanej galerii poniżej.

W tych miastach oddycha się najgorzej. To trzy metropolie z południa Polski

Dlaczego w dużych miastach oddycha się tak źle?

Najpoważniejsze kłopoty ze smogiem i zanieczyszczeniami to zazwyczaj domena największych ośrodków miejskich. Wynika to z nagromadzenia wielu niesprzyjających zjawisk – przede wszystkim potężnego natężenia ruchu aut, ścisłej zabudowy oraz dużej ilości źródeł zanieczyszczeń, takich jak przydomowe kotłownie i fabryki. W aglomeracjach zanieczyszczenia trudniej się ulatniają, na co wpływ ma często bezwietrzna aura i specyficzne ukształtowanie terenu. Skutkiem tego to obywatele wielkich miast są najbardziej narażeni na fatalną jakość powietrza, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Smog odstrasza. Jakość powietrza zyskuje na znaczeniu

Zestawienie portalu Business Insider dobitnie uświadamia, że o atrakcyjności miasta przestały decydować wyłącznie finanse i perspektywy zawodowe. Dla mieszkańców coraz bardziej liczy się otoczenie i to, jakie powietrze wdychają każdego dnia. Wraz ze wzrostem wiedzy na temat zdrowia, kwestia smogu przestaje być traktowana jako przejściowa niedogodność i wyrasta na jeden z najważniejszych argumentów branych pod uwagę przy wyborze miejsca zamieszkania.