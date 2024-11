Dzięki poruszającemu filmikowi, udało się uzbierać pieniądze na nowe okna

Noworodek w oknie życia. To już drugie dziecko pozostawione tam w listopadzie

Te urodziny w Domu Aniołów Stróżów w Katowicach - Załężu były nietypowe. "Życzę ci, abyś umiał się zamknąć i żebyś przestał lać wodę". 20-letnie okna które znajdują się w budynku, w którym codziennie schronienie znajduje ponad 70 dzieci, musiały zostać wymienione i to jak najszybciej.

Nie było to proste, ponieważ dom jest z początku XX wieku, okna musiały odtwarzać te oryginalne - nie było mowy o wyborze najtańszej, budżetowej opcji. Dlatego Anioły zrobiły zrzutkę, w którą zaangażowały się gwiazdy.

piosenkarka Ewelina Lisowska,

aktorzy Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński,

koszykarz Kacper Lachowicz

trener Dariusz Dudek.

Do wymiany było 37 okien, a koszt ich wymiany to 200 tysięcy złotych.

- Udało nam się zebrać potrzebną kwotę dzięki darczyńcom i zaprzyjaźnionym firmom - mówi Karolina Skórka, z Domu Aniołów Stróżów

- Nasza akcja Anielskie Okna była wszędzie! Na przystankach, na lotnisku, w Galerii Katowickiej i w niezliczonej ilości miejsc. To wszystko zawdzięczamy naszym zaprzyjaźnionym firmom, które kolejny raz pokazały, że mają wielkie serca i doskonale wiedzą co to społeczna odpowiedzialność!- informuje Dom Aniołów Stróżów.