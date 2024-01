Dziewczynka wbiegła wprost pod auto. Została zakleszczona pod pojazdem

Tajemnicze słupy świetlne na niebie. Co to za zjawisko?

Do bardzo groźnego zdarzenia doszło w Siemoni niewielkiej miejscowości w powiecie będzińskim, 9 stycznia. Około godziny 14 strażacy otrzymali zgłoszenie, o potrąceniu dziecka na drodze.

- Z informacji wynikało, że dziecko jest przytomne ale zakleszczone pod samochodem. Osobom postronnym udało się uwolnić dziecko spod samochodu przed przybyciem naszych jednostek - przekazał st. kpt. mgr inż. Krystian Biesiadecki, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Dziewczynka z urazem głowy trafiła do szpitala.

Strażacy apelują by uczulić swoje dzieci, szczególnie w sytuacjach, w których wysiadają z autobusu, by nie wybiegały przed pojazd, gdy nie widzą, czy coś nie nadjeżdża zza pojazdu. Dokładnie tak, jak miało to miejsce w Siemoni.

