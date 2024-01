Pamiętajmy, by przed każdym wyjazdem dokładnie odśnieżyć samochód. Wystarczy poświęcić kilka minut, by właściwie przygotować auto do jazdy i zapewnić sobie komfort oraz zadbać o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu. Śnieg trzeba usunąć nie tylko z dachu, maski czy bagażnika, a przede wszystkim z szyb, by zapewnić dobre pole widzenia. Istotne jest także oczyszczenie przednich i tylnych świateł, by zalegający śnieg i lód nie zmniejszały jasności reflektorów, a także tablic rejestracyjnych - przestrzega policja z Mikołowa.