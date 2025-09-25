Edukacja zdrowotna hitem czy kitem? Wiadomo, dlaczego uczniowie nie chcą chodzić na nowy przedmiot

Edukacja zdrowotna zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie, ale budzi kontrowersje wśród rodziców i uczniów.

Uczniowie często rezygnują z zajęć, by zyskać czas wolny lub na naukę innych przedmiotów.

Mimo początkowej niechęci, niektórzy uczniowie doceniają praktyczne aspekty przedmiotu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla znaczenie edukacji zdrowotnej dla kluczowych kompetencji życiowych.

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który w rozpoczętym niedawno roku szkolnym zastąpił wychowanie do życia w rodzinie: w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata).

Nowy przedmiot budził kontrowersje wśród rodziców jeszcze przed wejściem do programu nauczania. Wielu z nich wypisało swoje dzieci z edukacji zdrowotnej. Czas na składanie wniosków upływa 25 września. Sami uczniowie również nie są w większości zwolennikami chodzenia na te zajęcia. Dzieci tłumaczą tę niechęć możliwością dodatkowej godziny wolnego, którą mogą wykorzystać np. na naukę innych przedmiotów lub realizowanie swoich pasji poza szkołą.

- Po części decyzja była spowodowana decyzją rodziców, ale też sam nie chciałem na to chodzić, bo mam więcej czasu, żeby się nauczyć na inne przedmioty - powiedział reporterom Radia Eska Adam, uczeń VII klasy.

Nauczyciele zwracają uwagę, że rodzice już w pierwszym tygodniu szkoły tłumnie składali wnioski o wypisanie ich dzieci z edukacji zdrowotnej. Od kilku dni wniosków wpływa coraz mniej.

- Myślałem, że nie będziemy się uczyć o przydatnych rzeczach, ale się myliłem - przyznaje w rozmowie z reporterem Radia Eska uczeń Michał. - Uczymy się o mierzeniu ciśnienia krwi, temperatury ciała... Myślę, że przyda mi się to w życiu, jeszcze takich rzeczy się nie uczyliśmy - dodał.

Jak MEN próbuje zachęcać do uczestnictwa w edukacji zdrowotnej? - Zdrowie jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy w życiu człowieka. Umiejętność radzenia sobie z problemami zdrowia fizycznego, psychicznego, kwestia diety, ruchu - to kluczowe kompetencje w życiu. To one potem decydują w dużej mierze, jak życie się nam układa - mówiła podczas konferencji prasowej szefowa MEN Barbara Nowacka.

