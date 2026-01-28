Ekstremalne morsowanie pod ziemią. Jedyne takie wydarzenie w Europie!

W Tarnowskich Górach na Śląsku odbyła się V edycja Tarnogórskiej Podziemnej Sztafety Pływackiej – Lodowe Srebro.

Niemal 200 morsów pływało w wodzie o temperaturze 6 stopni w Zabytkowej Kopalni Srebra, która jest obiektem UNESCO.

Uczestnicy przepływali dystanse od 25 do 600 metrów w Sztolni Czarnego Pstrąga, a najważniejsza była odwaga i pokonanie własnych słabości.

Tarnowskie Góry na Śląsku po raz kolejny stały się stolicą „podziemnego” morsowania. Wszystko za sprawą V edycji Tarnogórskiej Podziemnej Sztafety Pływackiej – Lodowe Srebro. Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach to unikatowa podziemna trasa turystyczna, która znajduje się na głębokości 40 metrów.

To prawdziwe podziemne miasto, które składa się z labiryntów korytarzy po dawnej kopalni kruszców srebra, ołowiu i cynku „Fryderyk”. Nigdzie indziej nie ma możliwości pływania w obiekcie UNESCO i szybie górniczym. Tym razem, w lodowatej wodzie zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga, z zimnem zmagało się niemal 200 morsów.

W wodzie o temperaturze 6 stopni śmiałkowie przepływali wybrane przez siebie dystanse: 25, 50, 100 lub nawet 600 metrów. Styl ani czas nie były ważne. Jak przekonywali organizatorzy, najważniejsza była odwaga oraz pokonanie własnych słabości.