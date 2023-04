Filipek walczy o zdrowie i życie. Gdy go odbierano, nawet kształtem nie przypominał psa

Trudno było rozpoznać w nim psa. Filipek walczy o zdrowie i życie

Obok zdjęć opublikowanych przez OTOZ w Gliwicach, nie można przejść obojętnie. Zwierze na zdjęciach w niczym nie przypomina psa. Jego małe ciałko oblepione jest grubą warstwą brudu, błota. Filipek - bo tak został nazwany przez fundację, musiał zostać poddany narkozie by można było go ogolić. Ten niewielki kłębek na czterech łapkach dźwigał okrucieństwo swoich właścicieli, którzy w ogóle o niego nie dbali doprowadzając go do koszmarnego stanu.

Trafił pod naszą opiekę i w chwili obecnej przebywa w szpitaliku. Konieczna była narkoza by go ogolić - relacjonują wolontariusze. Filipek oczywiście został już odebrany właścicielom, ale trwa walka o jego zdrowie i życie, bowiem w fundacji nikt nie wyobraża sobie, aby pozostawić go samemu sobie.

- Prosimy o pomoc. To kolejny zwierzak, który trafił pod naszą opiekę w ostatnich dniach. Potrzebujemy pomocy, ponieważ nie będziemy w stanie pomagać - apeluje rozpaczliwie OTOZ Gliwice.

Jeśli chcecie wspomóc nie tylko Filipka, ale i całą fundację, link do zbiórki znajdziecie poniżej.

