Gdzie jest Marta Wójcik? 40-latka nie wróciła do domu, trwają poszukiwania służb

40-letnia Marta Wójcik zaginęła w środę, 13 grudnia 2023 r. Według ustaleń śledczych, którzy zajmują się sprawą tajemniczego zniknięcia kobiety, 40-latka wyszła w tym dniu z domu przy ul. Warszawskiej w Bieruniu. Od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną ani ze znajomymi.

Rysopis :- wzrost około 164 cm, - szczupła budowa ciała,- włosy blond-rude- wiek z wyglądu 40 lat

W dniu zaginięcia kobieta ubrana w kurtkę ciemną z różową podpinką, czarne spodnie skórzane, buty ciemne na koturnie.

Jak informuje portal 112Tychy - Tyskie Służby Ratownicze, w środę wieczorem służby koncentrowały poszukiwania kobiety w konkretnym rejonie.

- Do działań zadysponowana została GPR OSP Dąbrówka Mała. Trwa koncentracja sił i środków zadysponowanych do poszukiwań w rejonie ul. Wiślanej w Bieruniu. Do działań poszukiwawczych poza Policja Bieruń udały się zastępy strażaków OSP Czarnuchowice, Ochotnicza Straż Pożarna Bieruń Nowy, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach i OSP Przeciszów oraz ratownicy z Zintegrowanej Służby Ratowniczej - podawał portal.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bieruniu pod nr tel. 47 852 72 55 lub z najbliższą jednostką policji — numer alarmowy 112!

