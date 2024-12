Gejzer wody zalał ulice. Ruch w Piekarach Śląskich jest sparaliżowany, a mieszkańcy bez wody

To będzie trzeci taki SOR w Polsce. Powstanie w Sosnowcu i będzie połączony ze schronem

Awaria wodociągów sparaliżowała ruch i pozbawiła mieszkańców wody pitnej

Gigantyczna awaria w Piekarach Śląskich sparaliżowała ruch w mieście i pozostawiła mieszkańców bez wody pitnej.

Awaria, która nastąpiła w okolicach restauracji McDonalds'a przy ul. Bytomskiej, spowodowała też kłopoty komunikacyjne przy wjeździe do miasta od strony Bytomia przez Rondo Kopalni Julian - poinformowało MPWiK w Piekarach Śląskich.

Sytuacja jest trudna.

- Woda już się nie leje. Została zakręcona, natomiast wiemy już, że awarii uległa 800 mm magistrala należąca do GPW. Po mieście jeżdżą cztery beczkowozy, ponieważ bez wody pitnej zostali mieszkańcy od Kozłowej Góry po Szarlej. Wody nie ma też centrum miasta. Czekamy na informację od GPW, kiedy awaria zostanie usunięta - przekazał w rozmowie z SE.pl Wojciech Maćkowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich.

MPWiK informuje, że na czas usuwania awarii zamknięte zostaną trzy punkty dostawy wody do miasta. Generalnie nie zmienia to sytuacji mieszkańców, ale może poprawić sytuację komunikacyjną w okolicy zjazdu z autostrady do miasta.

MPWiK sprawdza również jak wygląda zaopatrzenie szpitala urazowego w wodę.