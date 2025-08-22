Gliwice. Policja poszukuje 17-letniej Oliwii Pierzchały i jej 5-miesięcznego syna Borysa

Policja z Gliwic poszukuje 17-letniej Oliwii Pierzchały i jej 5-miesięcznego syna Borysa. Nastolatka 19 sierpnia zabrała dziecko z pieczy zastępczej i do dziś ich miejsce pobytu nie jest znane. Funkcjonariusze podkreślają, że matka nie jest przygotowana do opieki nad niemowlęciem i apelują o pomoc w poszukiwaniach.

Komenda Miejska Policji w Gliwicach prowadzi intensywne poszukiwania 17-letniej Oliwii Pierzchały oraz jej 5-miesięcznego syna, Borysa. Oboje zaginęli 19 sierpnia 2025 roku. Według ustaleń śledczych, tego dnia nastolatka zabrała dziecko z pieczy zastępczej, w której przebywała wraz z synem. Do chwili obecnej nie powróciła, a ich miejsce pobytu pozostaje nieznane. Policja zdecydowała się wszcząć poszukiwania, ponieważ Oliwia Pierzchała nie jest przygotowana do sprawowania samodzielnej opieki nad niemowlęciem.

W chwili zaginięcia Oliwia ubrana była w czarną bluzę z długim rękawem i kapturem, jasne dżinsy oraz białe buty sportowe. Ma czarne, rozpuszczone włosy i jest szczupłej budowy ciała. Miałą ze sobą czarny wózek dziecięcy typu gondola oraz czarną torebkę.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć Oliwię Pierzchałę lub jej syna Borysa, o pilny kontakt z najbliższą jednostką Policji. Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się kluczowa dla odnalezienia matki i dziecka.

Kontakt możliwy jest pod numerem:

  • Komenda Miejska Policji w Gliwicach – tel. 47 859 22 55
  • Numer alarmowy – 112
Zaginięcie 5-miesięcznego Borysa
6 zdjęć
