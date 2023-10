Groza! 14-latek na hulajnodze elektrycznej wpadł pod koła samochodu

Koszmarny wypadek w Skoczowie. Auto huknęło w nastolatka na hulajnodze

To kolejna, groźna kolizja z udziałem hulajnogi elektrycznej. W środę, 25 października, tuż po godz. 10:00 po jezdni przy ul. Góreckiej w Skoczowie jechał na tym jednośladzie 14-letni chłopiec. W jednym momencie nastolatek postanowił skręcić w lewo - niestety, zrobił to nie stosując się do panujących w ruchu zasad, ponieważ nie ustąpił pierwszeństwa samochodowi, który jechał naprzeciwko. To skończyło się straszną kolizją. 30-letnia kobieta, która siedziała za kierownicą citroena, uderzyła autem w chłopca na hulajnodze. Dziecko runęło na ziemię razem ze swoim pojazdem! Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby, ponieważ wypadek wyglądał niezwykle groźnie. 14-latek niezwłocznie został przetransportowany do szpitala przez karetkę pogotowia!

Policja o groźnym wypadku z udziałem 14-latka na hulajnodze elektrycznej

- Zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, ale na całe szczęście dla nastolatka skończyło się bez poważniejszych zewnętrznych urazów. W związku z charakterem zdarzenia, małoletni został przewieziony do szpitala na dalsze badania. Jeżeli ustalenia w tej sprawie się potwierdzą, sprawa zostanie przekazana do dalszego rozpatrzenia przez sąd rodzinny. Niezmiennie apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i powtarzamy- na drodze nie mam miejsca na błędy! Pamiętajmy, że błąd może popełnić również inny uczestnik ruchu drogowego, dlatego zachowajmy, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, szczególną ostrożność! - napisała na swojej stronie internetowej Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie.

Policjanci przypomnieli również zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. - Pomimo tego, że przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych zostały wprowadzone w maju 2021 roku, to ich znajomość przez niektórych kierujących, wciąż jest niewystarczająca - tłumaczą mundurowi.

Uprawnienia niezbędne do kierowania hulajnogą elektryczną:

wymagany wiek, do kierowania hulajnogą elektryczną, wynosi 10 lat. Dodatkowo konieczne jest posiadane karty rowerowej lub prawa jazdy kat. AM, A1, B1, T. Wyjątek stanowi kierowanie hulajnogą elektryczną przez dziecko do 10 lat, poruszające się w strefie zamieszkania oraz będące pod opieką osoby dorosłej. Powyżej 18. roku życia niewymagane jest posiadanie uprawnień.

Obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną:

kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

kierujący hulajnogą elektryczną korzystając z drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

kierowania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku

jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu

jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

czepiania się pojazdów

ciągnięcia lub holowania innego pojazdu

przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku

Obowiązkowe wyposażenie hulajnogi elektrycznej:

z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

z boku – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach;

co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;

w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;

numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację hulajnogi elektrycznej, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym;

podpórka lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie hulajnogi elektrycznej na podłożu

