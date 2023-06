Czołowe zderzenie dwóch ciężarówek. Szoferka jednej z nich zmiażdżona na drzewie!

Wypadek pod Lindowem

O zdarzeniu informował profil klobucka.pl. Jak czytamy, we wtorek (13 czerwca) około godziny 15.45 na odcinku drogi pomiędzy Smolarzami w gminie Popów, a Lindowem w gminie Lipie (powiat kłobucki) doszło do czołowego zderzenia aut ciężarowych. Jeden wiózł materiały sypkie, drugi towar do sklepu. Pierwszy z nich wjechał w drzewo. Szoferka została kompletnie zmiażdżona. Co ciekawe, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. - Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Nikt nie ucierpiał w wyniku tego zderzenia - mówi nam aspirant Joanna Wiącek - Głowacz z kłobuckiej policji. Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności zdarzenia.