i Autor: Shutterstock

Warto wiedzieć

Groźne owady pojawiły się w Polsce. Jest apel leśników!

- Mają one silne działanie alergiczne powodujące obrzęki i podrażnienia skóry wrażliwych osób - ostrzegają leśnicy z nadleśnictwa Lubliniec. Na drzewach i krzewach w Polsce można już bowiem spotkać groźne dla człowieka owady, które, choć wyglądają przyjemnie, to nie do końca takie są, a kontakt z nimi może mieć poważne konsekwencje.