Wypadek na skrzyżowaniu w Gorzycach. Lądował LPR

Do zdarzenia doszło po godzinie 9.00 w niedzielę, 21 czerwca na skrzyżowaniu ulic Raciborskiej i Bogumińskiej, w rejonie szkoły. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe – straż pożarną, policję, zespoły ratownictwa medycznego oraz załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak przekazali wodzisławscy policjanci, w wyniku zdarzenia obrażenia odniosły trzy osoby. Stan jednej z nich był na tyle poważny, że konieczny okazał się transport do szpitala śmigłowcem LPR.

– Wstępną przyczyną zdarzenia było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Trzy osoby zostały ranne, najpoważniej ranny został przetransportowany do szpitala LPR – poinformowała wodzisławska policja.

Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia:

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Droga była zablokowana, policja apelowała do kierowców

Po wypadku skrzyżowanie ulic Bogumińskiej i Raciborskiej zostało całkowicie zamknięte dla ruchu. Policjanci prowadzili czynności na miejscu zdarzenia, zabezpieczali ślady oraz ustalali dokładny przebieg i okoliczności kolizji.

Służby apelowały do kierowców o ostrożność, zachowanie koncentracji za kierownicą i uważne obserwowanie znaków drogowych. Po zakończeniu działań ratunkowych i policyjnych, około godziny 11.45 przekazano, że droga ponownie została udostępniona dla ruchu.

– Apelujemy o zachowanie ostrożności, pełną koncentrację za kierownicą oraz zwracanie uwagi na obowiązujące oznakowanie. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i zachowanie rozwagi mogą zapobiec wielu tragicznym zdarzeniom – podkreśla policja.

Śledczy będą teraz szczegółowo wyjaśniać okoliczności wypadku oraz ustalać, jak dokładnie doszło do zderzenia dwóch pojazdów.